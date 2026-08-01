Nächtlicher Feuerwehr-Einsatz: Blitz entfachte Waldbrand

Ein Blitzschlag löste in der Nacht auf Samstag einen Waldbrand am Wintertalernock im Bezirk St. Veit an der Glan aus. Vier Freiwillige Feuerwehren standen im Löscheinsatz.

In der Nacht auf Samstag kam es zu einem Waldbrand im Bezirk St. Veit an der Glan.

In der Nacht auf Samstag kam es zu einem Waldbrand im Bezirk St. Veit an der Glan.

In der Nacht auf Samstag ertönten die Sirenen im Bezirk St. Veit an der Glan. Ein Blitz hat in einem Waldstück am Wintertalernock einen Brand ausgelöst. Infolgedessen rückten die Freiwilligen Feuerwehren Glödnitz, Deutsch-Griffen, Weitensfeld und Hörzendorf-Projern zum Einsatz aus.

©FF Glödnitz Ein Waldbrand forderte die Freiwilligen Feuerwehren.

Wald mit Drohne abgesucht

„Auf einer Länge von einigen hundert Metern gab es immer wieder kleinere Brandstellen, da der Blitz in einen Stacheldrahtzaun eingeschlagen hatte“, schildern die Feuerwehrleute. Mit einer Drohne wurde das unwegsame Gelände abgesucht, um etwaige Glutnester ausfindig zu machen. Kurz vor 4 Uhr früh konnten die Florianis dann wieder ins Rüsthaus einrücken.