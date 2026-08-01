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Ein Bild auf 5min.at zeigt Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr bei Nacht.
In der Nacht auf Samstag kam es zu einem Waldbrand im Bezirk St. Veit an der Glan.
Glödnitz
01/08/2026
Einschlag

Nächtlicher Feuerwehr-Einsatz: Blitz entfachte Waldbrand

Ein Blitzschlag löste in der Nacht auf Samstag einen Waldbrand am Wintertalernock im Bezirk St. Veit an der Glan aus. Vier Freiwillige Feuerwehren standen im Löscheinsatz.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(110 Wörter)
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In der Nacht auf Samstag ertönten die Sirenen im Bezirk St. Veit an der Glan. Ein Blitz hat in einem Waldstück am Wintertalernock einen Brand ausgelöst. Infolgedessen rückten die Freiwilligen Feuerwehren Glödnitz, Deutsch-Griffen, Weitensfeld und Hörzendorf-Projern zum Einsatz aus.

Ein Bild auf 5min.at zeigt zwei Feuerwehrleute, die einen Waldbrand ablöschen.
©FF Glödnitz
Ein Waldbrand forderte die Freiwilligen Feuerwehren.

Wald mit Drohne abgesucht

„Auf einer Länge von einigen hundert Metern gab es immer wieder kleinere Brandstellen, da der Blitz in einen Stacheldrahtzaun eingeschlagen hatte“, schildern die Feuerwehrleute. Mit einer Drohne wurde das unwegsame Gelände abgesucht, um etwaige Glutnester ausfindig zu machen. Kurz vor 4 Uhr früh konnten die Florianis dann wieder ins Rüsthaus einrücken.

Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Drohne und den Nachthimmel.
©FF Hörzendorf-Projern |
Eine Drohne kam zum Einsatz.
Ein Bild auf 5min.at zeigt Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr bei Nacht.
©FF Glödnitz
Ein Bild auf 5min.at zeigt Feuerwehrleute, die mit Spitzhacken Waldboden aufgraben.
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Ein Bild auf 5min.at zeigt eine verbrannte Stelle in einem Waldstück.
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Ein Bild auf 5min.at zeigt Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr bei Nacht.
©FF Glödnitz
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