Alko-Unfall: Teenie (14) bei Auto-Überschlag verletzt
In den frühen Morgenstunden kam es in Finkenstein zu einem Unfall, bei dem ein 14-Jähriger leicht verletzt wurde.
Am heutigen Samstag, dem 1. August 2026, überholte ein 29 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Villach-Land kurz vor 1.30 Uhr mit seinem Auto auf der B85 in der Gemeinde Finkenstein am Faaker See einen vor ihm fahrenden Wagen, gelenkt von einem 73-Jährigen aus dem Bezirk Villach-Land.
Alkotest verlief positiv
Dabei kam es zur Kollision, wobei sich das Fahrzeug des 73-jährigen überschlug und auf der Seite zu liegen kam. Ein bei ihm mitfahrender 14-jähriger Bursche aus Vorarlberg erlitt dabei leichte Verletzungen. „Er wurde von der Rettung in das LKH Villach gebracht. Der Alkotest beim 29-Jährigen verlief positiv“, heißt es vonseiten der Kärntner Polizei.