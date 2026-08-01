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Bild auf 5min.at zeigt einen Rettungswagen bei Nacht
Nach einem Unfall in Finkenstein musste ein Bursche (14) ins Krankenhaus gebracht werden.
Villach-Land
01/08/2026
Bei Überholmanöver

Alko-Unfall: Teenie (14) bei Auto-Überschlag verletzt

In den frühen Morgenstunden kam es in Finkenstein zu einem Unfall, bei dem ein 14-Jähriger leicht verletzt wurde.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(111 Wörter)
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Am heutigen Samstag, dem 1. August 2026, überholte ein 29 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Villach-Land kurz vor 1.30 Uhr mit seinem Auto auf der B85 in der Gemeinde Finkenstein am Faaker See einen vor ihm fahrenden Wagen, gelenkt von einem 73-Jährigen aus dem Bezirk Villach-Land.

Alkotest verlief positiv

Dabei kam es zur Kollision, wobei sich das Fahrzeug des 73-jährigen überschlug und auf der Seite zu liegen kam. Ein bei ihm mitfahrender 14-jähriger Bursche aus Vorarlberg erlitt dabei leichte Verletzungen. „Er wurde von der Rettung in das LKH Villach gebracht. Der Alkotest beim 29-Jährigen verlief positiv“, heißt es vonseiten der Kärntner Polizei.

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