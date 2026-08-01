Alko-Unfall: Teenie (14) bei Auto-Überschlag verletzt

In den frühen Morgenstunden kam es in Finkenstein zu einem Unfall, bei dem ein 14-Jähriger leicht verletzt wurde.

Nach einem Unfall in Finkenstein musste ein Bursche (14) ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach einem Unfall in Finkenstein musste ein Bursche (14) ins Krankenhaus gebracht werden.

Am heutigen Samstag, dem 1. August 2026, überholte ein 29 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Villach-Land kurz vor 1.30 Uhr mit seinem Auto auf der B85 in der Gemeinde Finkenstein am Faaker See einen vor ihm fahrenden Wagen, gelenkt von einem 73-Jährigen aus dem Bezirk Villach-Land.

Alkotest verlief positiv

Dabei kam es zur Kollision, wobei sich das Fahrzeug des 73-jährigen überschlug und auf der Seite zu liegen kam. Ein bei ihm mitfahrender 14-jähriger Bursche aus Vorarlberg erlitt dabei leichte Verletzungen. „Er wurde von der Rettung in das LKH Villach gebracht. Der Alkotest beim 29-Jährigen verlief positiv“, heißt es vonseiten der Kärntner Polizei.