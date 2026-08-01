Villacher (31) geriet mit Hand in Erntemaschine: Drei Feuerwehren im Einsatz

Heute Vormittag kam es zu einem Unfall im Zuge von Erntearbeiten. Ein 31-Jähriger geriet mit einer Hand in die Erntemaschine und steckte fest.

Nach einem Arbeitsunfall in Arnoldstein wurde heute ein Villacher ins Krankenhaus geflogen.

Nach einem Arbeitsunfall in Arnoldstein wurde heute ein Villacher ins Krankenhaus geflogen.

Am heutigen Samstag war ein 31 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Villach gegen 10.30 Uhr gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin, 35 Jahre, auf einem Feld im Gemeindegebiet von Arnoldstein, mit der Ernte von Zwiebeln beschäftigt.

Lebensgefährtin rief Rettungskräfte

Im Zuge der Arbeiten versuchte der Mann die Verstopfung des Förderbandes der Zwiebelerntemaschine händisch zu lösen. Dabei geriet er mit der Hand in das Förderband und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Die Lebensgefährtin stellte die Maschine sofort ab und verständigte die Rettungskräfte, teilt die Polizei mit.

Nach einer Stunde befreit

Nach einer Stunde wurde der Verunfallte von den FF Arnoldstein, Fürnitz und Siebenbrünn/Riegersdorf befreit und nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber RK1 mit Verletzungen in das UKH Klagenfurt geflogen, heißt es abschließend.