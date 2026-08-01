81. Villacher Kirchtag: Großer Trachtenfestzug zieht durch die Stadt

Der Villacher Kirchtag hat seinen Höhepunkt mit dem heutigen Trachtenumzug durch die Innenstadt erreicht.

Mit dem heutigen Samstag und dem großen Trachtenfestzug ist der Höhepunkt des 81. Villacher Kirchtags erreicht.

Mit dem heutigen Samstag und dem großen Trachtenfestzug ist der Höhepunkt des 81. Villacher Kirchtags erreicht.

Unzählige Kirchtagsfans lockte das alljährliche große Brauchtumsfest in Villach an. Seit dem 26. Juli drehte sich alles um Tradition, Tracht und das Feiern beim 81. Villacher Kirchtag. Heute fand ab 15 Uhr der Trachtenumzug statt.

Tradition und Brauchtum am Villacher Kirchtag

Mit dem traditionellen Bieranstich und Ansprachen der Veranstalter sowie Vertretern der Kärntner Landespolitik wurde der 81. Villacher Kirchtag am 26. Juli offiziell eröffnet. Bei strahlendem Wetter herrschte dichter Andrang und zahlreiche Menschen versammelten sich, um den Auftakt mitzuerleben. Rund 220 Stände sind am Kirchtag vertreten. Beim vollen Kirchtagsprogramm war für jeden Geschmack etwas dabei: Von echter Volksmusik, Brauchtum und regionalen Schmankerln in der Qualitätszone über die Party-Atmosphäre am Kaiser-Josef-Platz bis hin zu den spektakulären Fahrgeschäften im Vergnügungspark.

Feierlicher Trachtenfestumzug

Heute, am 1. August 2026, fand bereits der Höhepunkt der Kirchtagswoche statt: der traditionelle Trachtenfestumzug durch die Villacher Innenstadt. Mehr als 2.500 Trachtenträger und Musikkapellen zogen durch die Innenstadt. Wir haben die besten Bilder für euch in einer Fotogalerie gesammelt.

©5 Minuten | Der Villacher Kirchtag hat seinen Höhepunkt mit dem heutigen Trachtenumzug durch die Innenstadt erreicht.

©5 Minuten | Unzählige Menschen erleben den Trachtenfestzug mit.

©5 Minuten | Der große Trachtenfestzug zieht durch die Stadt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.08.2026 um 16:25 Uhr aktualisiert