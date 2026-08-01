Real Madrid und ACF Fiorentina am Klagenfurt Airport gelandet

Sowohl die ACF Fiorentina als auch Real Madrid reisten mit eigens gecharterten Flugzeugen nach Kärnten, um am heutigen Samstag, dem 1. August 2026, im Wörthersee Stadion in Klagenfurt aufeinanderzutreffen.

Spitzenclubs in Klagenfurt gelandet

Den Auftakt machte die Ankunft der ACF Fiorentina am 31. Juli, einen Tag später folgte Real Madrid. Beide Charterflüge wurden vom Team des Flughafen Klagenfurt planmäßig und professionell abgefertigt, teilt der Flughafen in einer Aussendung mit. Die Abwicklung von Charter- und Sonderflügen gehört regelmäßig zum Aufgabenspektrum des Flughafen Klagenfurt. Auch bei den Ankünften der beiden Mannschaften arbeiteten die beteiligten Bereiche – von der Bodenabfertigung über die Passagierbetreuung bis hin zur Koordination mit den zuständigen Behörden – Hand in Hand und sorgten für einen reibungslosen Ablauf, heißt es weiter.

„Wir freuen uns“

„Wir freuen uns, mit Real Madrid und der ACF Fiorentina zwei der bekanntesten Fußballvereine Europas am Flughafen Klagenfurt begrüßt zu haben. Charterflüge dieser Art gehören regelmäßig zu unserem Aufgabenspektrum und wurden von unserem Team gewohnt professionell abgewickelt“, so Geschäftsführer Maximilian Wildt. Mit der Ankunft der beiden Klubs der Fußball-Elite war der Flughafen Klagenfurt einmal mehr wichtiger Anlaufpunkt für ein internationales Sportereignis, wird weiters betont.