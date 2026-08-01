Mit 90 Jahren verstorben: Trauer um bekannte Kärntner Hotelierin

Die bekannte Hotelierin aus Wolfsberg, Isolde Steinweiß, hat ihre Augen mit 90 Jahren für immer geschlossen.

„Mit dem Gefühl tiefen Dankes, für all das, was du uns warst und gabst, nehmen wir in Liebe und voller Trauer Abschied“, heißt es auf dem Parte der kürzlich verstorbenen Wolfsbergerin Isolde Steinweiß geschrieben.

Friedlich entschlafen

Am Freitag, dem 17. Juli 2026, ist die Hotelierin im Kreise ihrer Liebsten friedlich entschlafen. Geboren wurde sie am 17. November 1935 und bereits in jungen Jahren in der Schuhfabrik Stromberger zu arbeiten begonnen. Sie heiratete im Jahr 1955 Ludwig Steinweiß, mit welchem sie drei Kinder bekam.

Ehepaar führte Hotelbetrieb

Zunächst packte sie im Lebensmittelgeschäft Glanznig, welches ihr Mann betrieb mit an. Dann folgte ein Hotelbetrieb auf der Weinebene, die Göslerhütte, welchen sie gemeinsam aufbauten und bis 1982 führten. In weiterer Folge übernahmen sie den „Alten Schacht“ in St. Stefan bei Wolfsberg und betrieben diesen als Gasthaus mit Hotel. Ludwig Steinweiß verstarb 2021 im 88. Lebensjahr.

Nur wer unsere Mutter kannte, kann ermessen, was wir an diesem wunderbaren Menschen verloren haben.

Verabschiedung am 1. August

Die Verabschiedung fand bereits heute am 1. August 2026 um zwölf Uhr in der Zeremonienhalle der Bestattung Wolfsberg statt. „Nur wer unsere Mutter kannte, kann ermessen, was wir an diesem wunderbaren Menschen verloren haben“, heißt es noch vonseiten der Familie auf dem Parte.