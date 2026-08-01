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Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Villacher Polizeibeamte bei Nacht im Einsatz beim Kirchtag
Vergangene Nacht wurde ein junger Mann ins LKH Villach gebracht.
Villach
01/08/2026
Auseinandersetzung

Faustschläge am Villacher Kirchtag: 25-Jähriger verletzt

Offenbar flogen gestern gegen Mitternacht am Villacher Kirchtag die Fäuste. Ein 25-jähriger Salzburger erlitt Verletzungen.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(74 Wörter)
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Wie die Polizei mitteilt, stehen zwei bislang unbekannte Täter im Verdacht, gegen Mitternacht am Villacher Kirchtag einem 25 Jahre alten Salzburger nach einer vorangegangenen verbalen Auseinandersetzung mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben.

Mit der Rettung ins LKH Villach

„Das Opfer erlitt dadurch Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das LKH Villach gebracht“, informierten die Beamten abschließend in einer Aussendung.

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