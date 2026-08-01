Sprung in die Drau beim Trachtenumzug: „Wird teuer“

Heute sprangen zwei Personen von der Brücke aus in die Drau - und das ganze während des Trachtenfestzuges am Kirchtag. Die Polizei stand im Einsatz.

Während des Trachtenfestzuges am Villacher Kirchtag sind zwei Personen von der Brücke aus in die Drau gesprungen.

Während des Trachtenfestzuges am Villacher Kirchtag sind zwei Personen von der Brücke aus in die Drau gesprungen.

Heute kam es plötzlich während dem Trachtenfestumzug am Villacher Kirchtag zu einem Zwischenfall welcher einen Polizeieinsatz zur Folge hatte. Zwei Personen sind von der Draubrücke aus in den Fluss gesprungen.

Sprung in die Drau am Villacher Kirchtag

5 Minuten hat mit Stadtpolizeikommandant Erich Londer über den Vorfall gesprochen. Zuschauer auf der Brücke haben zunächst wahrgenommen, wie zwei Personen in die Drau gesprungen sind. „Es ist doch sehr hoch und unsere Polizisten sind sofort zur betroffenen Stelle gegangen und haben sie dann gleich herausfischen können“, so Londer und fügt hinzu, dass die beiden jetzt eine Anzeige bekommen.

©Leservideo | Zwei Personen sind heute während des Umzuges in die Drau gesprungen.

Ursache für den Sprung noch nicht klar

Warum die Personen gesprungen sind, ist derzeit noch unklar. Vermutet wird eine Art Mutprobe oder ein Social Media Auftritt. „Es wird teuer“, teilt der Stadtpolizeikommandant mit. Den Sprung in die Drau hat auch ein Leser in Form eines Videos festgehalten und der 5-Minuten-Redaktion zukommen lassen.

©Leser | Die Polizei rückte umgehend aus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.08.2026 um 18:56 Uhr aktualisiert