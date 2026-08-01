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Symbolfoto
Das Foto auf www.5min.at zeigt ein Feuerwehrauto.
Die Feuerwehren Penk, Obervellach, Kolbnitz, Mühldorf und Möllbrücke rückten mit insgesamt rund 50 Einsatzkräften aus.
Teuchl
01/08/2026
Feuerwehreinsatz

Lkw nach Forstarbeiten in Flammen: Waldbrand verhindert

Ein Lkw ist am Freitagnachmittag nach Forstarbeiten in der Gemeinde Reißeck in Brand geraten. Dank des raschen Einsatzes mehrerer Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald verhindert werden.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(168 Wörter)
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Ein Lkw ist am Freitagnachmittag nach Forstarbeiten in der Gemeinde Reißeck in Brand geraten. Dank des raschen Einsatzes mehrerer Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald verhindert werden.

LKW nach Forstarbeiten in Flammen

Ein forstwirtschaftliches Dienstleistungsunternehmen aus dem Bezirk Spittal an der Drau hatte am Vormittag Holzseilarbeiten entlang eines Forstweges in Teuchl durchgeführt. Nachdem die Arbeiten gegen Mittag beendet worden waren, bemerkten Anrainer rund eine Stunde später, dass der Kippmast-Lkw in Brand stand, und setzten einen Notruf ab.

Zahlreiche Feuerwehren im Einsatz: Technischer Defekt vermutet

Die Feuerwehren Penk, Obervellach, Kolbnitz, Mühldorf und Möllbrücke rückten mit insgesamt rund 50 Einsatzkräften aus. Es gelang ihnen, die Flammen rasch unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf den angrenzenden Wald zu verhindern. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben. Der Lkw wurde durch das Feuer weitgehend zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.

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