Wörthersee: Wasserrettung musste Boot abschleppen

Heute kam es am Wörthersee zu einem Einsatz der Wasserrettung Krumpendorf. Der Grund: Ein Elektroboot hat nicht mehr funktioniert.

Ein 5-Minuten-Leser vermeldete einen Einsatz der Wasserrettung am Wörthersee. Wir haben bei Alexander Wultsch, Regionaleinsatzleiter der Region Wörthersee, gesprochen, welcher den Einsatz auch bestätigte.

Elektroboot hat nicht mehr funktioniert

Die Wasserrettung Krumpendorf ist heute ausgerückt. „Ein Elektroboot hat nicht mehr funktioniert und wurde somit abgeschleppt.“, so Wultsch. Passiert sei hier nichts, auch gab es keine Verletzten. „Die Feuerwehr ist gar nicht ausgerückt“, teilt der Regionaleinsatzleiter mit. Wie es dazu kam, ist derzeit nicht bekannt.

©Leser | Heute musste die Wasserrettung Krumpendorf ausrücken.

©Leser | Der Grund: Ein Elektroboot hat nicht mehr funktioniert. ©Leser | Es musste abgeschleppt werden ©Leser | Passiert sei hier nichts, auch gab es keine Verletzten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.08.2026 um 19:22 Uhr aktualisiert