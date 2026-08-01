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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz der Wasserrettung Krumpendorf.
Am heutigen Samstagnachmittag rückte die Wasserrettung Krumpendorf aus.
Klagenfurt-Land
01/08/2026
Einsatz
Mit Video

Wörthersee: Wasserrettung musste Boot abschleppen

Heute kam es am Wörthersee zu einem Einsatz der Wasserrettung Krumpendorf. Der Grund: Ein Elektroboot hat nicht mehr funktioniert.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(85 Wörter)
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Ein 5-Minuten-Leser vermeldete einen Einsatz der Wasserrettung am Wörthersee. Wir haben bei Alexander Wultsch, Regionaleinsatzleiter der Region Wörthersee, gesprochen, welcher den Einsatz auch bestätigte.

Elektroboot hat nicht mehr funktioniert

Die Wasserrettung Krumpendorf ist heute ausgerückt. „Ein Elektroboot hat nicht mehr funktioniert und wurde somit abgeschleppt.“, so Wultsch. Passiert sei hier nichts, auch gab es keine Verletzten. „Die Feuerwehr ist gar nicht ausgerückt“, teilt der Regionaleinsatzleiter mit. Wie es dazu kam, ist derzeit nicht bekannt.

©Leser | Heute musste die Wasserrettung Krumpendorf ausrücken.
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz der Wasserrettung Krumpendorf.
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Der Grund: Ein Elektroboot hat nicht mehr funktioniert.
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz der Wasserrettung Krumpendorf.
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Es musste abgeschleppt werden
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz der Wasserrettung Krumpendorf.
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Passiert sei hier nichts, auch gab es keine Verletzten.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.08.2026 um 19:22 Uhr aktualisiert
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