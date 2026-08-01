Zugmaschine kippte auf 1.980 Metern um: Jäger schwer verletzt

Ein 63-jähriger Jäger war heute mit einer Zugmaschine auf der Unteren Pressingalm unterwegs, als er plötzlich vom Weg abkam.

Ein 63 Jahre alter Mann aus dem Bezirk St.Veit/Glan war heute gegen 8.30 Uhr im Zuge der Jagdausübung mit einer Zugmaschine im alpinen Gelände auf der Unteren Pressingalm im Gemeindegebiet von Krems, unterwegs, um einen erlegten Hirsch zu bergen.

Fahrzeug kam vom Almweg ab

Auf einer Seehöhe von 1.980 Metern kam das Fahrzeug mit einem Reifen vom Almweg ab und kippte seitlich um. „Der Lenker erlitt dabei eine schwere Verletzung und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber RK1 in das UKH Klagenfurt geflogen“, teilt die Polizei mit.