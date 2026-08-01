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Symbolfoto von 5min.at: Hubschrauber wegen eines Unfalls am Gailtalzubringer.
Ein 63-Jähriger wurde heute mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen.
Krems
01/08/2026
Hubschraubereinsatz

Zugmaschine kippte auf 1.980 Metern um: Jäger schwer verletzt

Ein 63-jähriger Jäger war heute mit einer Zugmaschine auf der Unteren Pressingalm unterwegs, als er plötzlich vom Weg abkam.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(98 Wörter)
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Ein 63 Jahre alter Mann aus dem Bezirk St.Veit/Glan war heute gegen 8.30 Uhr im Zuge der Jagdausübung mit einer Zugmaschine im alpinen Gelände auf der Unteren Pressingalm im Gemeindegebiet von Krems, unterwegs, um einen erlegten Hirsch zu bergen.

Fahrzeug kam vom Almweg ab

Auf einer Seehöhe von 1.980 Metern kam das Fahrzeug mit einem Reifen vom Almweg ab und kippte seitlich um. „Der Lenker erlitt dabei eine schwere Verletzung und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber RK1 in das UKH Klagenfurt geflogen“, teilt die Polizei mit.

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