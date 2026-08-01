Wörthersee-Stadion: Unentschieden zwischen Real Madrid und ACF Fiorentina

Heute war es so weit: Real Madrid und ACF Fiorentina trafen im Testspiel im Wörthersee-Stadion aufeinander. Spielbeginn war um 18 Uhr.

Heute fand ein hochkarätiges Testspiel im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt statt. Der italienische Serie-A-Klub Fiorentina traf auf den Champions League-Rekordsieger Real Madrid. Die Spieler landeten am Airport Klagenfurt. Das Aufeinandertreffen stellt ein absolutes Fußballhighlight in Kärnten dar, unzählige Fans feuern ihre Mannschaften an.

Schnelle Führung von Real Madrid

Real Madrid absolvierte mit Neo-Coach Jose Mourinho den zweiten Test der Vorbereitung. Schon in der zwölften Minute fackelte die Mannschaft nicht lange: Carreras schoss scharf ins rechte untere Eck und traf zum 1:0. Nur wenige Minuten später (24′) trifft der 18-jährige Alexis Ciria für Real Madrid. Dann trifft in der 41. Minute auch ACF Fiorentina. Der Torschütze: Roberto Piccoli – er trifft ins kurze Eck. Nach der schnellen Führung von Real, schaffte Florenz noch den Anschlusstreffer.

©Leser | Heute ist es so weit: Real Madrid und ACF Fiorentina treffen im Testspiel im Wörthersee-Stadion aufeinander.

Endstand – 2:2

In der 58. Minute sorgte dann Moise Kean, der zu dem Zeitpunkt gerade erst eingewechselt worden war, für den ersehnten Ausgleich der Italiener. Mit einem Kopfball landet die Kugel in der rechten Ecke. Das Testspiel endete mit einem Unentschieden – 2:2.

©Leser | Der Endstand lautet: 2:2

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.08.2026 um 20:32 Uhr aktualisiert