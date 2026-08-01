81. Villacher Kirchtags-Bilanz: „Erfolgreich und sicher“

Der 81. Villacher Kirchtag neigt sich langsam dem Ende zu. Das Kirchtags-Organisationsteam lud zur Pressekonferenz, um über eine erste Bilanz zu informieren. Auch 5 Minuten war vor Ort.

Am 26. Juli 2026 wurde der 81. Villacher Kirchtag feierlich eröffnet. Ein vielfältiges Programm begleitete die unzähligen Gäste und Besucher in der Stadt die ganze Woche lang. Mit dem heutigen Trachtenfestumzug fand der Höhepunkt des Brauchtumsfestes statt. In einer Pressekonferenz zogen Kirchtags-Obfrau Gerda Sandriesser, Stadtmarketing-Chef Pierre Bechler, Stadtpolizeikommandant Oberst Erich Londer und Rettungskommandant Robert Esterl eine durchwegs positive Zwischenbilanz. Wir haben die Infos für euch.

81. Villacher Kirchtag

Sandriesser betont: „Das Motto ‚Tausend Momente, ein Fest‘ ist uns wirklich gelungen. Unser Bedürfnis war es seit jeher, den Menschen ein schönes Fest zu bereiten, wo sie Spaß, Freude und Begegnung haben. Es ist ein ganz großartiger Kirchtag, an den man schon lange nicht mehr zurückdenken konnte.“ Besonders der hohe Andrang von Jugendlichen in Tracht freue die Veranstalter. Premiere feierte auch der neu aufgelegte Ruderwettbewerb zwischen Villach und Klagenfurt.

Neues Sicherheitskonzept für den Kirchtag

Eine Belastungsprobe bot der Freitagnachmittag, als eine Gewitterfront mit Sturmböen rasch über die Draustadt zog. Pierre Bechler teilt dazu mit: „Wir haben mit Experten, Polizei, Feuerwehr und Rotem Kreuz Szenarien durchgespielt und das Sicherheitskonzept weiterentwickelt. Als die Böen ab 50 bis 60 km/h angesagt wurden, haben wir entschieden, den Rathausplatz zu räumen. Das hat sensationell funktioniert. Wir haben neue Kameras im Einsatz und den AT-Alert gestartet – es war ein Quantensprung in der Einsatzzentrale.“ Nach knapp einer Stunde Aufräumarbeiten – die Feuerwehr musste unter anderem Wassersäcke von den Zeltplanen am Kaiser-Josef-Platz entfernen – konnte die Feier stufenweise wieder freigegeben werden. Auch Gerda Sandriesser bedankte sich bei allen Einsatzkräften.

©5 Minuten | Das Kirchtags-Organisationsteam lud zur Pressekonferenz, um über eine erste Bilanz zu informieren. ©5 Minuten | Am Foto: Stadtmarketing-Chef Pierre Bechler und Rettungskommandant Robert Esterl ©5 Minuten | Am Foto: Stadtpolizeikommandant Oberst Erich Londer und Kirchtags-Obfrau Gerda Sandriesser

Polizei zieht positive Bilanz

Auch die Kärntner Exekutive zeigt sich zufrieden. Abgesehen von zwei Brückenspringern während des Samstagumzugs – wir haben berichtet – verlief die Woche ohne schwere Zwischenfälle, wird mitgeteilt. Oberst Erich Londer: „In Summe gab es keine großen Geschichten, keine Ausreißer. Die üblichen Delikte sind in allen Bereichen bis heute rückläufig. Wir haben bisher etwa zwei Sachbeschädigungen und zwei Diebstähle erfasst – sonst waren es oft 30 bis 40. Auch die Wirte haben die Sperrstunden sehr gut eingehalten.“ Verstärkt kontrolliert wurde beim Thema Jugendschutz sowie im Verkehrsbereich: Hier gab es bisher rund 80 Jugendschutz-Anzeigen.

Rotes Kreuz mit knapp 200 Kräften im Einsatz

Das Rote Kreuz war über die Kirchtagswoche mit knapp 200 Kräften und 45 Fahrzeugen im Einsatz. Rettungskommandant Robert Esterl: „Von den Versorgungen her ist es ein recht ruhiger Kirchtag. Wir liegen unter dem Durchschnitt bei aktuell rund 95 Versorgungen – Gott sei Dank gab es keine schweren Fälle, sondern wirklich nur Kleinigkeiten.“

Kirchtags-Öffi-Angebot ausgebaut

Auch die Angebote für den Öffentlichen Verkehr stießen auf großen Anklang, wie Pierre Bechler betonte: „Man hat an den Personenströmen auf der Draubrücke genau gesehen, wenn ein Kirchtagsbus angekommen ist. Die flächendeckenden Busse in alle Stadtteile und die Zugverbindungen wurden extrem intensiv genutzt.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.08.2026 um 21:03 Uhr aktualisiert