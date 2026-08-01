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Ein Bild auf 5min.at zeigt den Faaker See.
Das Wetter wird am Sonntag in Kärnten heiß und sonnig, dennoch kann es im Bergland zu Gewittern kommen.
Kärnten
01/08/2026
Prognose

Sonntagswetter in Kärnten: Bis zu 34 Grad, aber auch Gewitter möglich

Das sonnige und heiße Hochdruckwetter setzt sich am Sonntag fort.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)
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„Nach einem oft wolkenlosen Vormittag bilden sich am Nachmittag über dem westlichen Bergland wieder Quellwolken und vor allem im Bereich der Hohen Tauern und der Nockberge ist die Gewittergefahr später am Tag erhöht“, teilen die Meteorologen der Geosphere Austria mit. Dazu weht der Wind mäßig aus östlichen Richtungen, in Gewitternähe kann der Wind böig auffrischen, heißt es weiter. Nach Frühwerten zwischen 15 und knapp 20 Grad steigt die Temperatur bis zum Nachmittag auf 28 bis 34 Grad.

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