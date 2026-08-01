Sonntagswetter in Kärnten: Bis zu 34 Grad, aber auch Gewitter möglich

„Nach einem oft wolkenlosen Vormittag bilden sich am Nachmittag über dem westlichen Bergland wieder Quellwolken und vor allem im Bereich der Hohen Tauern und der Nockberge ist die Gewittergefahr später am Tag erhöht“, teilen die Meteorologen der Geosphere Austria mit. Dazu weht der Wind mäßig aus östlichen Richtungen, in Gewitternähe kann der Wind böig auffrischen, heißt es weiter. Nach Frühwerten zwischen 15 und knapp 20 Grad steigt die Temperatur bis zum Nachmittag auf 28 bis 34 Grad.