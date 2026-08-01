Großglockner: 82-Jähriger bricht bei Gletscherspalte ein und stürzt vier Meter ab

Am heutigen Samstag ging ein 82-jähriger Deutscher aus Baden-Württemberg gegen 10 Uhr von der Stüdlhütte alleine über den Normalweg in Richtung Erzherzog Johann Hütte und befand sich gerade am sogenannten „Ködnitzkees“ unterhalb des Einstieges zum Klettersteig als er bei einer schneebedeckten Gletscherspaltenbrücke einbrach.

Konnte sich selbst nicht mehr befreien

Er stürzte in weiterer Folge circa dreieinhalb bis vier Meter ab und blieb auf einer Schneebrücke liegen. „Da er sich nicht mehr selbständig aus seiner Lage befreien konnte setzte er den Notruf ab. Der leicht verletzte Bergsteiger wurde im Anschluss von der Bergrettung Kals a.G und der Alpinpolizei ausfindig gemacht, geborgen und vom NAH Christopherus 7 ins BKH Lienz geflogen“, teilt die Polizei mit. Im Einsatz standen die Bergrettung Kals, Alpinpolizei Lienz, der NAH C7 und der Polizeihubschrauber Kärnten.