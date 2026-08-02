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Ein Bild auf 5min.at zeigt denn abgebrannten LKW.
Meterhohe Flammen schlugen aus dem Fahrzeug.
Reißeck
02/08/2026
Feuerwehr rückte aus

Meterhohe Flammen auf 1.500 Metern Höhe: Herausfordernder Einsatz

Zu einem Großaufgebot an Einsatzkräften kam es am Samstag im Gemeindegebiet von Reißeck im Bezirk Spittal an der Drau. Ein LKW-Seilkran stand in Vollbrand.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)
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Die Freiwilligen Feuerwehren Penk, Obervellach, Kolbnitz, Mühldorf und Möllbrücke wurden am Samstag in die Teuchl alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein LKW-Seilkran in Flammen. „Der Brandort befand sich auf 1.500 Metern Seehöhe und war erst nach einer 45-minütigen Anfahrt erreichbar“, schildern die Florianis. Um die Löschwasserversorgung sicherzustellen wurde ein Pendelverkehr eingerichtet. Allein dafür mussten die Kameraden mit den Tanklöschfahrzeugen zwei Kilometer rückwärts über einen Forstweg fahren.

„Gefahr eines Waldbrandes war akut“

Hinzu kam: „Meterhohe Flammen und eine enorme Hitzeentwicklung bedrohten den unmittelbar angrenzenden Wald – die Gefahr eines Waldbrandes war akut“, so die Feuerwehrleute. Doch dank des entschlossenen konnte der Brand letztendlich unter Kontrolle gebracht werden.

Ein Bild auf 5min.at zeigt den zerstörten Seilkran.
©FF Penk |
Ein herausfordernder Einsatz wartete am Samstag auf die Feuerwehren aus dem Mölltal.
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