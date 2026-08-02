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Ein Bild auf 5min.at zeigt die Innerkremser Landesstraße.
Ein Erdrutsch blockiert die Innerkremser Straße.
Innerkrems
02/08/2026
Murenabgang

Geröllmassen: Straße nach Innerkrems gesperrt

Nichts geht mehr in Innerkrems: Nach einem Murenabgang im Bezirk Spittal an der Drau musste die örtliche Landesstraße komplett gesperrt werden. Die Ortschaft ist derzeit nicht erreichbar.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(63 Wörter)
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Wegen abgegangener Gesteins- und Erdmassen musste die L19 Innerkremser Straße in Oberkärnten am Sonntag vorübergehend gesperrt werden. Das geht aus einer Verkehrsmeldung des Senders „Radio Kärnten“ hervor. Ein Durchkommen ist an der betroffenen Stelle zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Infolgedessen ist der Ort Innerkrems derzeit für den Verkehr nicht erreichbar.

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