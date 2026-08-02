Geröllmassen: Straße nach Innerkrems gesperrt

Nichts geht mehr in Innerkrems: Nach einem Murenabgang im Bezirk Spittal an der Drau musste die örtliche Landesstraße komplett gesperrt werden. Die Ortschaft ist derzeit nicht erreichbar.

Wegen abgegangener Gesteins- und Erdmassen musste die L19 Innerkremser Straße in Oberkärnten am Sonntag vorübergehend gesperrt werden. Das geht aus einer Verkehrsmeldung des Senders „Radio Kärnten“ hervor. Ein Durchkommen ist an der betroffenen Stelle zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Infolgedessen ist der Ort Innerkrems derzeit für den Verkehr nicht erreichbar.