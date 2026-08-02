Ja, ich gestehe ein, ich habe mich geirrt. Die Hitze dieser Tage, die Dürre des bisherigen Jahres, sie lehrten mich: Den menschengemachten Klimawandel gibt es doch. Doch alles der Reihe nach.

Als alter weißer Mann kann man auf ein gerüttelt Maß an Erinnerung zurückgreifen. Und diese Erinnerung sagt: „30 Grad, das war früher, in den 70er- und 80er-Jahren die absolute Ausnahme.“ Ja, es gab solche Tage, aber vereinzelt und nur wenige davon. Und ja, auch damals waren Juli und August „Sommer“. Also diese Jahreszeit, die von Klimawandel-Leugnern gerne als Bestätigung ihres Irrglaubens herangezogen wird. „Es ist ja Sommer“. Ja, eh. Aber auch damals gab es den Sommer, aber keine so außergewöhnliche Wetterphase wie derzeit.

2050 die ersten Tage mit 45 Grad

Ein Chefmeteorologe des ZDF hat dieser Tage errechnet, dass wir spätestens 2050 die ersten Tage mit 45 Grad haben werden. Nicht irgendwo in Afrika, nein, hier in Europa. Landwirtschaft wie bisher werde dann in unseren Breiten nicht mehr möglich sein. Klimaflüchtlinge werde es zu Hunderttausenden geben. „Aber das werden wir sein.“ Nun gut, an dieser Stelle werden die Leugner dieses menschengemachten Klimawandels zu rotieren beginnen. Alles Klimapanik, alles Hysterie, alles erstunken und erlogen. Und das ist der Punkt dieser Problematik. Mit Daten und Fakten, mit Wissenschaft, kommen wir gegen diesen Einwürfe nicht an. Daten, Fakten, klar gemessene und erwiesene Sachverhalte werden einfach polemisch abgelehnt. Egal, ob eine katastrophale Dürre, ob eine Verzehnfachung der Tage über 30 Grad, ob eine stark ansteigende Zahl von Hitzetoten – alles wird geleugnet. Ist ja alles nur Zufall, ist ja Sommer.

Merkst du die Auswirkungen des Klimawandels bereits in deinem Alltag? Ja, absolut: Die Hitze und Trockenheit sind nicht mehr zu übersehen. Teilweise: Manches verändert sich, aber es beunruhigt mich noch nicht. Nein: Für mich ist das ein ganz normaler Sommer wie früher. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Einen kleinen Beitrag leisten

Nun gibt es da freilich für ein kleines Land wie Österreich nicht viel zum Gegensteuern. Klima kennt keine Grenzen, Klima gibt es eben weltweit nur eines. Was wir hier tun können, ist nur sehr begrenzt wirksam auf das globale Klima. Man könnte auch sagen: überhaupt nicht. Also müssen wir uns anpassen. Rüsten wir unsere Spitäler und Seniorenheime mit Klimaanlagen aus. Nicht nur einen Raum, das gesamte Haus. Ändern wir unseren Lebensrhythmus. Beginnen wir früher, in den kühleren Morgenstunden und halten dann Siesta. Reformieren wir unsere Ferienordnungen. Stellen wir unsere Landwirtschaft auf hitzeresistente Pflanzen um. Schaffen wir getrennte Trink- und Nutzwasserkreisläufe. Bauen wir völlig sinnlos betonierte und versiegelte Flächen zurück. Das wäre in Gesamtpaket, das wir vielleicht „Klima 2050“ nennen könnten. Diese 24 Jahre bis dahin würden wir brauchen, um all das umzusetzen. Und es würde das Weltklima nicht großartig ändern. Aber wir hätten als kleines Land wenigstens einen kleinen Beitrag zur Bekämpfung des menschengemachten Klimawandels geleistet. Und hätten gleichzeitig unserer Wirtschaft ein gewaltiges und dringend nötiges Investitionsprogramm geschaffen.