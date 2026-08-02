Karte enthüllt, wo am Sonntag in Kärnten das Gewitterrisiko steigt

Warnkarten der Geosphere Austria und der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) zeigen, wo am Sonntag in Kärnten die Gewitter-Hotspots liegen. Mit Starkregen, Sturm und Hagel muss gerechnet werden.

Bereits am Samstagnachmittag wurde es ungemütlich in Kärnten; Hitzegewitter zogen über das Land. Im Bezirk Spittal an der Drau kam es in der Folge sogar zu einem Murenabgang. Aus diesem Grund musste die Innerkremser Landesstraße vorübergehend komplett gesperrt werden. 5 Minuten berichtete. Wie aus Prognosen mehrere Wetterdienste hervorgeht, kündigen sich auch am Sonntag wieder Starkregen, Sturm und Hagel an.

Gewittergefahr steigt nachmittags an

„In den labilen Luftmassen entstehen am Nachmittag und Abend über dem Bergland Gewitter“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria. Betroffen sind vor allem die Bereiche von den Hohen Tauern, den Nockbergen, der Saualm bis hin zur Pack. Dort ist die Gewittergefahr laut den Fachleuten „leicht erhöht„. Möglich sind infolgedessen auch kleinere Murenabgänge, überschwemmte Straßen, überflutete Keller und umgestürzte Bäume. Eine Karte veranschaulicht, wo mögliche Gewitter-Hotspots liegen.

©Geosphere Austria Ein Blick auf die Warnkarte der Geosphere Austria zeigt, in welchen Kärntner Regionen Hagel, Sturmböen und Starkregen drohen.

Gewitter im Anmarsch

Auch der unabhängige Wetterdienst Tauernwetter prognostiziert, dass es in den Abendstunden stellenweise gewittrig werden kann. „Über den Bergen wachsen schon im Laufe des Vormittags die ersten Quellwolken heran“, kündigt Experte David Kaufmann an. In den Mittagsstunden gehen dann erste Regenschauer in Osttirol nieder. „In Kärnten steigt die Gewitterneigung erst am späten Nachmittag und gegen Abend an“, erklärt Kaufmann weiter. Betroffen sind laut ihm vor allem die Tauern, die Nockberge sowie das Obere Gailtal.

Wie bereitest du dich auf Gewitter vor? Ich verfolge die Wetterwarnungen genau und bleibe vorsichtig. Ich räume Gartenmöbel weg und sichere Fenster und Türen. Ich bleibe entspannt. Meistens geht’s glimpflich aus. Ich habe mich noch nie aktiv vorbereitet. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Zweigeteiltes Wetter

Laut der UWZ fallen die Wärmegewitter insbesondere im Westen des Landes kräftig aus mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen. „Abseits davon“, so die Meteorologen, „etwa von Unterkärnten bis ins Burgenland und im östlichen Flachland, scheint weiterhin häufig die Sonne.“ In der Nacht lockert es dann allmählich wieder auf, so die Prognose der Geosphere Austria. Die Temperatur sinken auf 20 bis 15 Grad.