Feuerwehr rettet Katze aus luftiger Höhe

Zu einem tierischen Einsatz rückte die Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg am Sonntag aus. Eine Katze hatte sich in luftige Höhen begeben und steckte auf einen Baum fest.

Es ist das Klischee schlechthin: Die Kameraden der Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg rückten am Sonntag zu einer Katzenrettung aus. Die Samtpfote saß hoch oben in einem Baum fest und kam alleine nicht mehr herunter. „Nach kurzer Lageerkundung erfolgte die Rettung auf sicheren Boden, was die Katze und Anwesenden augenscheinlich erfreute“, betonen die Florianis in den sozialen Medien. Der Einsatz beweist einmal mehr: Auf Kärntens Feuerwehrleute ist eben Verlass. Bleibt nur zu hoffen, dass die orange Fellnase bei ihren nächsten Erkundungstouren auf dem Boden bleibt …