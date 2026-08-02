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/ ©FF Rennweg am Katschberg
Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie ein Feuerwehrmann die Katze eine Leiter runterträgt.
Die Feuerwehr kam dem Vierbeiner zu Hilfe.
Rennweg am Katschberg
02/08/2026
Ende gut, alles gut
#goodnews

Feuerwehr rettet Katze aus luftiger Höhe

Zu einem tierischen Einsatz rückte die Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg am Sonntag aus. Eine Katze hatte sich in luftige Höhen begeben und steckte auf einen Baum fest.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)
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Es ist das Klischee schlechthin: Die Kameraden der Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg rückten am Sonntag zu einer Katzenrettung aus. Die Samtpfote saß hoch oben in einem Baum fest und kam alleine nicht mehr herunter. „Nach kurzer Lageerkundung erfolgte die Rettung auf sicheren Boden, was die Katze und Anwesenden augenscheinlich erfreute“, betonen die Florianis in den sozialen Medien. Der Einsatz beweist einmal mehr: Auf Kärntens Feuerwehrleute ist eben Verlass. Bleibt nur zu hoffen, dass die orange Fellnase bei ihren nächsten Erkundungstouren auf dem Boden bleibt …

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Katze auf dem Baum. Darunter stehen Kinder, Erwachsene und Feuerwehrleute. Eine Leiter wurde aufgestellt.
©FF Rennweg am Katschberg |
Die Katze saß mehrere Meter hoch in einem Baum fest.
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Katze auf dem Baum.
©FF Rennweg am Katschberg |
Die Feuerwehr kam ihr zu Hilfe.
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