Erdmassen auf der Fahrbahn: Feuerwehren im Unwetter-Einsatz

Wegen einem Unwetter kam es in der Innerkrems zu Murenabgängen. Die betroffene Fahrbahn musste für den Verkehr komplett gesperrt werden.

In der Innerkrems kam es aufgrund von einem Unwetter zu Murenabgängen.

In der Innerkrems kam es aufgrund von einem Unwetter zu Murenabgängen.

Wie bereits berichtet, musste die L19 Innerkremser Straße in Oberkärnten am Sonntag wegen abgegangener Gesteins- und Erdmassen vorübergehend gesperrt werden. Grund für die Murenabgänge war ein Unwetter am gestrigen Samstag.

Straße war unpassierbar

Im Bereich zwischen Vorderkrems und Innerkrems wurde die Fahrbahn durch Erd- und Geröllmassen verschüttet und war unpassierbar. Die Aufräumarbeiten wurden von den eingesetzten Feuerwehren durchgeführt und werden von der Straßenmeisterei am 2. August 2026 fortgesetzt.

Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Personen wurden nicht verletzt, teilt die Polizei mit. Sachschäden sind derzeit nicht bekannt. Neben der Polizei standen die Freiwilligen Feuerwehren Kremsbrücke, Innerkrems, Leoben und Eisentratten im Einsatz.