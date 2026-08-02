Real Madrid gegen AC Fiorentina: 30.000 Fans im Wörtherseestadion

Das Sportevent lockte Tausende Fußballfans in die Kärntner Landeshauptstadt: Im Wörtherseestadion traf der spanische Gigant Real Madrid auf den italienischen Traditionsclub AC Fiorentina.

Bürgermeister Christian Scheider freute sich über ein ausverkauftes Wörtherseestadion und hieß hohe Funktionäre der beiden Mannschaften in Klagenfurt willkommen. Das Match endete mit einem fairen 2:2.

Ausverkauftes Stadion

30.000 Fans der ganzen Welt waren dabei, um ihre Lieblingsmannschaft anzufeuern. „Es ist eine Riesenfreude, dass unser Stadion ein attraktiver Austragungsort für internationale Sportereignisse ist und Top-Mannschaften wie Real Madrid und AC Fiorentina in der Kärntner Landeshauptstadt spielen. So viel Fußballprominenz auf einmal sieht man in Österreich nicht alle Tage“, freut sich Bürgermeister Christian Scheider.

Gläserne Lindwürmer überreicht

Bei einer kurzen persönlichen Begegnung hieß Scheider gemeinsam mit TVB-Geschäftsführer Helmuth Micheler den Vizepräsidenten von Real Madrid, Pedro López Jiménez, den General Manager AC Fiorentina, Alessandro Ferrari und José Martínez (Ehrenpräsident von Real Madrid) in Klagenfurt herzlich willkommen und überreichte als kleines Gastgeschenk gläserne Lindwürmer. Vom Tourismusverband Klagenfurt am Wörthersee gab es ein schönes Willkommenspaket. Für den Bürgermeister und den TVB-Chef gab es ein personalisiertes Real-Trikot.