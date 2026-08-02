Traditionsevent: Über 200 Schwimmer beim 61. Blauen Band vom Faaker See

Über 200 Schwimmer stellten sich am heutigen Sonntag der traditionellen Strecke von der Faaker-See-Insel bis zum Strandbad, bekannt als „Blaues Band vom Faaker See“.

Die von der Wasserrettung Faaker See organisierte Schwimmveranstaltung führte über 750 Meter und erinnert jährlich an den 1964 verstorbenen Rettungstaucher Harald Bader. Das „Blaue Band vom Faaker See“ und damit den Gesamtsieg sicherte sich heuer Nikolaus Dittrich in einer starken Zeit von 9:27 Minuten.

„Wasserrettung ist unverzichtbar“

In Vertretung von Sportreferent LH Daniel Fellner war Gesundheitslandesrätin Beate Prettner vor Ort und absolvierte als begeisterte Schwimmerin selbst die Strecke. „Die Wasserrettung ist unverzichtbar, wenn es um die Sicherheit und damit auch um die Gesundheit an Kärntens Seen und Flüssen geht. Mit großem ehrenamtlichem Engagement sorgen die Einsatzkräfte nicht nur bei Veranstaltungen wie dem ‚Blauen Band‘ für einen sicheren Ablauf, sondern stehen das ganze Jahr über Menschen in Not zur Seite. Ein großes Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer“, betonte Prettner.

ÖWR Einsatzstelle Faaker See

Die Wasserrettung Faaker See mit Einsatzstellenleiter Daniel Fleischhacker ist weit über den Faaker See hinaus im Einsatz – zwischen Arnoldstein und Feistritz im Rosental. Die Einsatzkräfte übernehmen Wasserrettungs-, Tauch- oder Wildwassereinsätze, unterstützen bei Vermisstensuchen und stehen auch im Katastrophenfall, etwa bei Hochwasser, bereit. Darüber hinaus engagiert sich die Wasserrettung intensiv in der Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Prävention und Sicherheit am und im Wasser.