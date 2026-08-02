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/ ©Montage Canva/pixabay
Das Bild auf 5min.at zeigt jubelnde Menschen und ein Feuerwehrauto.
Am 14. August veranstaltet die FF Tschwarzen ihr Feuerwehrfest.
Tschwarzen/Feldkirchen
02/08/2026
Am 14. August

Live-Music, Disco und Verlosung: FF Tschwarzen lädt zu Feuerwehrfest

Die Freiwillige Feuerwehr Tschwarzen veranstaltet am Freitag, dem 14. August 2026, ihr Feuerwehrfest.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)
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Auf dem Festgelände nahe dem Rüsthaus wartet ab 18 Uhr ein abwechslungsreiches Programm auf die Besucher. Neben kulinarischen Schmankerln steht vor allem die gute Unterhaltung im Mittelpunkt.

Live-Music, Rüsthausdisco und Verlosung

Für Stimmung sorgt ab dem frühen Abend die Band „White Splash“ mit passender Live-Musik. Ab 21 Uhr öffnet schließlich die Rüsthausdisco ihre Türen für alle Partybegeisterten. Ein weiteres Highlight folgt um 23 Uhr mit der Verlosung, bei der tolle Sachpreise auf neue Besitzer warten.

Feuerwehrfest am 14. August

Wer mitfeiern und die örtliche Feuerwehr unterstützen möchte, kann sich bereits im Vorfeld Karten sichern.

Eintritt: 5 Euro im Vorverkauf und 8 Euro bei der Abendkasse

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