Live-Music, Disco und Verlosung: FF Tschwarzen lädt zu Feuerwehrfest

Die Freiwillige Feuerwehr Tschwarzen veranstaltet am Freitag, dem 14. August 2026, ihr Feuerwehrfest.

Auf dem Festgelände nahe dem Rüsthaus wartet ab 18 Uhr ein abwechslungsreiches Programm auf die Besucher. Neben kulinarischen Schmankerln steht vor allem die gute Unterhaltung im Mittelpunkt.

Live-Music, Rüsthausdisco und Verlosung

Für Stimmung sorgt ab dem frühen Abend die Band „White Splash“ mit passender Live-Musik. Ab 21 Uhr öffnet schließlich die Rüsthausdisco ihre Türen für alle Partybegeisterten. Ein weiteres Highlight folgt um 23 Uhr mit der Verlosung, bei der tolle Sachpreise auf neue Besitzer warten.