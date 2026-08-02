Kärnten schwitzt weiter: Bis zu 36 und teils Gewitter zu erwarten

Die hochsommerliche Hitze geht auch zu Beginn der neuen Woche mit voller Kraft in Kärnten weiter. Worauf wir uns einstellen müssen, erfährst du hier.

Die Hitzewelle geht auch in der kommenden Woche in Kärnten weiter.

Die Hitzewelle geht auch in der kommenden Woche in Kärnten weiter.

Mit dem Beginn einer erneuten Hitzewelle Mitte dieser Woche haben sich die Temperaturen täglich gesteigert. In Teilen Kärntens kam es auch zu Hitzegewittern – wir haben berichtet. Nach wie vor erleben wir derzeit einen zunehmenden Hochdruckeinfluss, der in Kombination mit einer südwestlichen Anströmung erneut heiße, subtropische Luftmassen in unser Bundesland lenkt, teilen die Wetterexperten der Geosphere Austria mit. Wie neue Woche aussieht, erfährst du hier bei uns.

Sonniger Wochenstart mit vereinzelten Gewittern im Norden

Nach wenigen dünnen Wolken in den Frühstunden zeigt sich der Montag überwiegend strahlend sonnig. Im Laufe des Nachmittags entstehen vor allem über dem nördlichen Bergland Quellwolken, wo lokale Gewitter nicht gänzlich auszuschließen sind, heißt es von den Meteorologen. Dazu weht ein teils mäßiger bis lebhafter Südwind. „In der Früh hat es zwischen 15 und knapp 20 Grad, am Nachmittag zwischen 30 und 36 Grad“, so die Wetterexperten.

Hitzewelle setzt sich am Dienstag und Mittwoch fort

Auch am Dienstag hält das hochsommerliche Wetter an. Nach einer milden Nacht präsentiert sich der Tag durchgehend sonnig und heiß bei maximal 30 bis 36 Grad. „Erst gegen Abend bilden sich ausgehend vom westlichen Bergland auch einzelne kräftige Gewitter“, so die Meteorologen weiter. Der Mittwoch setzt die Hitzewelle unvermindert fort. Quellwolken über den Bergen bleiben meist harmlos. Lediglich vom Mölltal bis zur Turrach kann es vereinzelt zu einem Hitzegewitter kommen.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis/einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Der Donnerstag bleibt heiß in Kärnten

Der Donnerstag präsentiert sich zeitweise recht sonnig und mit Höchstwerten um die 35 Grad weiterhin extrem warm. „Am Nachmittag bilden sich über den Bergen größere Quellwolken und später besonders in den nördlichen Landesteilen auch einige Hitzegewitter“, heißt es von den Experten. Für das Klagenfurter Becken sieht es derzeit danach aus, dass der Tag weitgehend trocken zu Ende geht.

Gewitterrisiko steigt am Freitag

„Am Freitag kommt es nach sonnigen Phasen aus Nordwesten vermehrt zu Quellwolkenbildung und dann steigt das Risiko für gewittrige Schauer an“, so vonseiten der Meteorologen aus heutiger Sicht. Zudem wird es mit Höchsttemperaturen knapp über 30 Grad nicht mehr so heiß wie an den Tagen davor, aber sehr schwül.