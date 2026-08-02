Wochenstart in Kärnten: „Hitze verstärkt sich wieder“

In Kärnten geht es heiß weiter: Die neue Woche startet mit bis zu 36 untertags. Über dem nördlichen Bergland sind einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen. Ansonsten dominiert der Sonnenschein.

Am Montag nimmt der Hochdruckeinfluss wieder zu und mit einer südwestlichen Anströmung kommen erneut heiße, subtropische Luftmassen nach Kärnten. „Die Hitze verstärkt sich wieder“, heißt es von dein Wetterexperten der Geosphere Austria.

Sonnenschein dominiert, aber Gewitter nicht ausgeschlossen

„In der Früh ziehen ein paar dünne Wolken durch, am Nachmittag bilden sich über dem nördlichen Bergland einige Quellwolken. Hier sind einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen“, wird weiter mitgeteilt. Sonst dominiert strahlender Sonnenschein bei teils mäßigem bis lebhaftem Wind aus südlichen Richtungen. In der Früh hat es zwischen 15 und knapp 20 Grad, am Nachmittag zwischen 30 und 36 Grad.