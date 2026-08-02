Crash beim Abbiegen: Motorradfahrer verletzt ins Spital geflogen

Ein Verkehrsunfall forderte am Sonntagnachmittag auf der Plöckenpass Bundesstraße (B110) den Einsatz des Rettungshubschraubers C7. Ein 62-jähriger Villacher kam mit seinem Motorrad nach einer Kollision mit einem Auto zu Sturz.

Am 2. August 2026 gegen 14.20 Uhr lenkte ein 44-jähriger belgischer Staatsangehöriger sein Auto auf der Plöckenpass Bundesstraße (B110) von Oberdrauburg kommend in Fahrtrichtung Kötschach-Mauthen. Hinter dem Wagen fuhr ein 62-jähriger Mann aus Villach mit seinem Motorrad. Auf Höhe Gailberg setzte der Motorradlenker zum Überholen an.

Rettungshubschrauber rückte aus

Zeitgleich bog der Autolenker aber nach links in einen Parkplatz bzw. eine Ausweiche ein, woraufhin es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam, teilt die Polizei mit. Der Motorradlenker kam zu Sturz und erlitt dabei Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz und die Besatzung des Rettungshubschraubers C7 wurde er in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen. Der Autofahrer blieb unverletzt, heißt es weiter. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.