Sirenenalarm am Faaker See: Suche nach Mädchen (15) läuft

Am Faaker See heulten vor kurzem die Sirenen. Zunächst lief eine Suchaktion, da ein Mädchen nicht mehr auffindbar war. Nun wurde sie wohlauf gefunden.

Nachdem gegen 18.30 Uhr die Sirenen heulten, rückten umgehend Einsatzkräfte der Feuerwehr aus. Wie Daniel Fleischhacker von der Österreichischen Wasserrettung Einsatzstelle Faaker See auf Nachfrage von 5 Minuten informierte, läuft derzeit eine Suchaktion.

Einsatzkräfte vor Ort

„Ein 15-jähriges Mädchen ist abgängig. Die Suche ist derzeit im Gange“, so Fleischhacker. Einsatzkräfte sind vor Ort. Mehr Informationen sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt, diese folgen.

#Update 19 Uhr: Mädchen wurde gefunden

Wie nun Fleischhacker um kurz nach 19 Uhr im Gespräch mit 5 Minuten mitteilt, wurde das Mädchen „wohlbehütet aufgefunden“. Zunächst hatte sich dessen Vater Sorgen gemacht und deshalb Alarm geschlagen, da sie nicht mehr auffindbar war. „Sie war einfach länger schwimmen“, so der Einsatzstellenleiter und teilt abschließend mit: „Es ist alles gut ausgegangen.“ Die Polizei sowie auch die Wasserrettung waren vor Ort.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.08.2026 um 19:09 Uhr aktualisiert