Sie stecken hinter Kärntens erster KI-Influencerin

Die erste virtuelle Creatorin des Bundeslandes ist seit kurzem auf Instagram zu finden und zeigt ihren Followern die schönsten Ecken der Region. Doch wer steckt hinter der digitalen Kärntnerin eigentlich?

„Die Idee zu Mia ist ganz spontan und eher durch Zufall entstanden. Je mehr wir darüber gesprochen haben, desto konkreter wurde sie“, erklären die Köpfe hinter dem Projekt im Gespräch mit 5 Minuten. Die Macher, welche lieber hinter den Kulissen blieben möchten, sind zwei in Kärnten verwurzelte Personen, die ihre Freizeit und Urlaube hauptsächlich in der österreichischen Heimat verbringen. Ihr Ziel: Die Begeisterung für das Land auf neuartige Weise zu teilen. „Mia gibt uns die Möglichkeit, Kärnten so zu zeigen, wie wir es selbst sehen und erleben, ohne uns persönlich in den Mittelpunkt stellen zu müssen“, erzählen die beiden.

Eigener technischer Prozess für Mia

Technisch unterscheidet sich Mia deutlich von gewöhnlichen Digitalkreationen. Wer glaubt, die Macher nutzen bloß vorgefertigte Programme wie ChatGPT, Claude oder Gemini, irrt. „Die Lösungen und Abläufe hinter Mia wurden von uns selbst entwickelt und programmiert“, verraten die Urheber. Hinter der virtuellen Figur stecke ein eigener technischer Prozess, der ständig verfeinert wird. In dem Projekt verbinden sich die jeweiligen Stärken des Teams: Softwareentwicklung auf der einen, Marketing und Content-Erstellung auf der anderen Seite.

Mia Madl zeigt Orte, Caf´es und Ausflugsziele

Mia bleibt ein reines Hobby- und Spaßprojekt ohne Verkaufsdruck. „Was sich in Zukunft daraus entwickelt, lassen wir offen. Der Inhalt soll immer wichtiger bleiben als die Werbung“, teilen sie mit. Die gezeigten Cafés, Ausflugsziele und Events haben die Macher stets selbst besucht: „Das ist für uns eine wichtige Voraussetzung. Die Orte, Momente und Erfahrungen hinter den Beiträgen sind real und wurden von uns selbst erlebt.“ Die bisherigen Reaktionen der Community auf die KI-Influencerin seien unterschiedlich: „Direkt erreicht haben uns bisher aber vor allem positive, neugierige und interessierte Rückmeldungen. Viele finden Mia spannend, weil das Konzept neu und ungewohnt ist. Uns ist klar, dass KI für manche Menschen negativ behaftet ist oder schnell mit Fake-Profilen und austauschbaren Inhalten verbunden wird.“

„Soll keine reale Person ersetzen und auch niemandem etwas vormachen“

Daher legt das Duo viel Wert auf Transparenz: Mia wird überall klar als KI-Erstellung ausgewiesen, um niemanden zu täuschen. „Mia soll keine reale Person ersetzen und auch niemandem etwas vormachen“, betonen die Initiatoren. Vielmehr soll die digitale Creatorin dazu anregen, die Vielfalt Kärntens – von den Bergen über die Seen bis hin zu modernen Betrieben – neu zu entdecken. Wir dürfen also gespannt sein, was uns Mia noch alles zeigen wird.