Kärntner Feuerwehr verliert „treuen Kameraden und Freund“

Große Trauer bei der Freiwilligen Feuerwehr St. Michael ob Bleiburg: Die Kameraden nehmen in einem emotionalen Facebook-Posting Abschied von ihrem Ehrenhauptbrandmeister. Er hat seine Augen für immer geschlossen.

Die FF St. Michael ob Bleiburg trauert um einen geschätzten Freund und Kameraden.

Die FF St. Michael ob Bleiburg trauert um einen geschätzten Freund und Kameraden.

„Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von unserem Kameraden Ehrenhauptbrandmeister Franz Jamer, welcher am heutigen Tag für immer seine Augen geschlossen hat“, teilen die Kameraden in den sozialen Medien am 31. Juli 2026 mit.

„Mit Leib und Seele Feuerwehrmann“

Er war „mit Leib und Seele Feuerwehrmann“ und prägte das Feuerwehrwesen in St. Michael ob Bleiburg über mehr als 50 Jahre hinweg entscheidend mit. Neben seinem unermüdlichen Einsatz in der eigenen Feuerwehr brachte er sein Wissen auch auf Abschnittsebene ein: Über Jahrzehnte hinweg war er als Abschnittsfunkbeauftragter des Feuerwehrabschnittes Bleiburg tätig.

Ein letztes „Gut Heil“

Die Feuerwehr verliert mit ihm einen äußerst erfahrenen Feuerwehrmann und einen geschätzten Wegbegleiter.“ Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt der gesamten Trauerfamilie“, heißt es von den Kameraden. Mit einem letzten „Gut Heil“ erweist ihm die Feuerwehr die letzte Ehre.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.08.2026 um 21:49 Uhr aktualisiert