Taucher machen unerwarteten Fund im Millstätter See

Eigentlich suchten sie nach einem verlorenen Schlüssel – doch was die Einsatztaucher der Wasserrettung Döbriach stattdessen fanden, bescherte einem Kärntner einen echten Glücksmoment.

Vor rund einem Monat verlor Thomas seine Smartwatch beim Jungfernsprung im Millstätter See – die Hoffnung, sie jemals wiederzusehen, war praktisch gleich null. Doch dann klingelte plötzlich das Telefon.

Smartwatchfund bei Schlüsselsuche

Eigentlich waren die Einsatztaucher der Österreichischen Wasserrettung Döbriach wegen eines ganz anderen Auftrags unterwegs. Stefan und Nicole sollten einen verlorenen Schlüssel aus dem See bergen. Doch während ihrer Suche machten die beiden am Seegrund einen unerwarteten Fund: Neben dem Schlüssel entdeckten sie auch eine Smartwatch.

Notfallkontakt führte zum Besitzer

Dass Thomas und seine Smartwatch wieder vereint sind, ist nicht nur den fleißigen Wasserrettern, sondern auch den Wundern der Technik geschuldet. „Die Uhr war wasserdicht und darauf ein Notfallkontakt hinterlegt“, schildert die ÖWR Döbriach. Damit begann für die Wasserretter eine „kleine Detektivarbeit“, wie sie es nenne, und sie hatten Erfolg. Der Besitzer der Uhr konnte rasch ausfindig gemacht werden.

„Ein echter Glücksmoment“

Die Freude bei Thomas war laut der ÖWR Döbriach riesig. Seine Smartwatch hatte er bereits seit etwa einem Monat vermisst und eigentlich schon abgeschrieben. „Dass sie nun – Wochen später – durch unsere Einsatztaucher wieder ans Tageslicht gebracht wurde, war für ihn ein echter Glücksmoment“, so die ÖWR, die abschließend betont: „Was im See verloren geht, muss nicht für immer verloren sein!“