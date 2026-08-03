Nachwuchstrainer übernimmt Unfallchirurgie in Wolfsberg

An der Spitze der Unfallchirurgie im LKH Wolfsberg gibt es einen Wechsel: Mit Dr. Bernhard Frankl übernimmt ein erfahrener Unfallchirurg aus dem Klinikum Klagenfurt die Leitung der Abteilung.

Die Unfallchirurgie am Landeskrankenhaus Wolfsberg hat einen neuen Leiter: Mit 1. August hat Dr. Bernhard Frankl das Primariat übernommen. Er folgt auf Dr. Ernst Müller und wechselt vom Klinikum Klagenfurt ins Lavanttal. Das gab die KABEG am 3. August bekannt.

Das sind Frankls Schwerpunkte

Der gebürtige Grazer ist der KABEG bereits seit 2013 verbunden. Seine Laufbahn begann er als Turnusarzt im Klinikum Klagenfurt, später absolvierte er dort seine Ausbildung zum Unfallchirurgen. „Im Zuge meiner Ausbildung zum Assistenzarzt lernte ich

auch das LKH Wolfsberg kennen“, erzählt Frankl. Zu den medizinischen Schwerpunkten des neuen Primars zählen unter anderem Hüftendoprothetik, Beckenchirurgie, Revisions-Endoprothetik sowie komplexe Oberschenkeloperationen. Zuletzt war Frankl als Erster Oberarzt an der Unfallchirurgie des Klinikums Klagenfurt tätig. Außerdem leitete er die Neustrukturierung des Krankenhaus-Alarm- und Einsatzplans für den Massenanfall von Verletzten.

Ausbildung und Zusammenarbeit im Fokus

Im LKH Wolfsberg möchte Frankl künftig besonders die Ausbildung junger Ärztinnen und Ärzte stärken und die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen, den KABEG-Standorten sowie den niedergelassenen Hausärzten weiter ausbauen. „Der Wissenstransfer und die

Weitergabe praktischer Erfahrung sind wesentliche Voraussetzungen für eine

qualitativ hochwertige Patientenversorgung“, betont der neue Primarius. Privat ist der 42-Jährige verheiratet und Vater von zwei Kindern. Einen Ausgleich zum Klinikalltag findet er als Nachwuchstrainer im Fußball.