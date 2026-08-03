Arbeitslosigkeit steigt: Kärntnerinnen deutlich stärker betroffen

Kärntens Arbeitsmarkt zeigt im Juli ein gemischtes Bild. Während die Arbeitslosigkeit leicht gestiegen ist, verzeichnet das Bundesland bei den offenen Stellen österreichweit den stärksten Zuwachs.

Die Arbeitslosigkeit ist in Kärnten im Vormonat leicht gestiegen. Laut den aktuellen Arbeitsmarktdaten des AMS waren im Juli 15.112 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 249 Personen beziehungsweise 1,7 Prozent mehr als im Juli des Vorjahres. Im Bundesländervergleich verzeichnet Kärnten damit allerdings den geringsten Anstieg der Arbeitslosigkeit. Österreichweit lag das Plus bei 3,1 Prozent.

Frauen deutlich stärker betroffen

Auffällig ist laut AMS die Entwicklung bei den Frauen. Während die Zahl der arbeitslosen Männer im Jahresvergleich nur um 0,3 Prozent zunahm, stieg sie bei den Frauen um 3,1 Prozent. Besonders betroffen sind Frauen unter 25 Jahren (+8 Prozent) sowie über 50-Jährige (+4,7 Prozent). Auch bei den Langzeitarbeitslosen verzeichnete das AMS bei Frauen einen stärkeren Anstieg. Als möglichen Grund nennt das AMS die derzeit unterschiedliche Entwicklung einzelner Branchen. Bereiche mit vielen weiblichen Beschäftigten – etwa Gesundheit, Reinigung und Büro – entwickeln sich derzeit schwächer als traditionell männerdominierte Branchen.

Warst du schon mal arbeitslos? Ja Nein Bin ich noch immer Immer wieder mal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Mehr offene Stellen als im Vorjahr

Positiv entwickelt sich hingegen der Stellenmarkt. Ende Juli waren in Kärnten 6.239 sofort verfügbare offene Stellen gemeldet. Das entspricht einem Plus von 15,5 Prozent beziehungsweise 838 Stellen gegenüber dem Vorjahr – der stärkste Zuwachs aller Bundesländer. Die meisten arbeitslosen Menschen waren im Juli im Bezirk Klagenfurt (5.765) gemeldet, gefolgt von Villach (3.916) und Spittal an der Drau (1.426). Die größten Zuwächse bei den offenen Stellen gab es in den Bezirken Wolfsberg (+20,4 Prozent) und Villach (+19,4 Prozent). AMS-Landesgeschäftsführerin Melanie Jann fasst die aktuelle Entwicklung folgendermaßen zusammen:

Der Juli bringt in Kärnten leicht steigende Arbeitslosenzahlen. Gleichzeitig verzeichnet Kärnten bei den offenen Stellen den stärksten Zuwachs aller Bundesländer.“

Team Kärnten ortet Handlungsbedarf

Politische Handlungsnotwendigkeiten leitet Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer aus den aktuellen Arbeitsmarktdaten für Juli ab: „Dies zeigt, wie dringend notwendig es ist, gezielt in Qualifikation zu investieren und Langzeitarbeitslosen den Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen.“ Laut Köfer werde das Missverhältnis am Arbeitsmarkt zwischen Angebot und Nachfrage an Arbeitskräften, deutlich sichtbar: „Um dieses zu beheben, braucht es eine bessere Abstimmung des Bildungssystems auf die Ansprüche der Wirtschaft bzw. eine verstärkte Zusammenarbeit von Bildungseinrichtungen und Unternehmen.“

