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/ ©Fotomontage 5 Minuten/APA/THEMENBILD/EVA MANHART
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Polizisten in St. Paul im Lavanttal.
In St. Paul im Lavanttal läuft derzeit eine Suchaktion.
Lavanttal
03/08/2026
Suchaktion

Hilfeschreie lösen Großeinsatz in Unterkärnten aus

Kurz nach Mittag heulten in St. Paul im Lavanttal die Sirenen. Der Grund dürfte ein großer Sucheinsatz sein, zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(230 Wörter)
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Ein Großeinsatz läuft derzeit in St. Paul im Lavanttal. Feuerwehr, Polizei und Wasserrettung suchen seit dem frühen Nachmittag aufgrund einer Anzeige wegen Hilfeschreien. Auch ein Polizeihubschrauber sowie zahlreiche Spezialkräfte sind im Einsatz.

Großeinsatz nach Hilfeschreien

Wie die Polizei gegenüber 5 Minuten bestätigt, wurden die Einsatzkräfte gegen 12 Uhr alarmiert. Die Suche konzentriert sich auf den Bereich zwischen St. Paul und Kollnitz unweit der St. Pauler Landesstraße. Polizeipressesprecher Werner Pucher erklärt, was los ist: „Ein Anzeiger hat Hilfeschreie aus einem nahegelegenen Wald gehört, deswegen ist die Maschinerie ins Laufen gekommen.“ Derzeit liegen keine passenden Vermisstenmeldungen vor, dennoch wird der Hinweis ernst genommen. Ein Feuerwehrmann erklärt gegenüber 5 Minuten, dass die Hilfeschreie von Kindern gekommen sein sollen.

Kinder könnten in Badeteich geraten sein

Da sich in unmittelbarer Nähe mehrere Badeteiche befinden, liegt die Befürchtung nahe, dass Kinder ins Wasser geraten sein könnten. Aus diesem Grund suchen Feuerwehrtaucher und Wasserretter nach Auskunft des Feuerwehrmannes bereits in den Gewässern. An der groß angelegten Suchaktion beteiligen sich zahlreiche Einsatzorganisationen. Vor Ort sind unter anderem:

  • Polizei samt Hubschrauber,
  • Wasserrettung,
  • die Feuerwehren St. Paul, St. Andrä, Kollnitz, Granitztal und Reideben (mit Drohne),
  • der Bezirkswasserdienst Völkermarkt,
  • die Feuerwehren Edling, Peratschitzen, Stein im Jauntal und Rückersdorf sowie
  • die Taucher von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt.
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