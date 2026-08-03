Bad Kleinkirchheim: 2,3 Millionen Euro für Hochwasserschutz

Insgesamt werden 2,3 Millionen Euro in Schutzmaßnahmen im Mittellauf investiert. Ziel ist es, die Ortsteile Obertschern und St. Oswald sowie die B88 Kleinkirchheimer Straße und die L13 St. Oswalder Straße besser vor Hochwasser- und Wildbachereignissen zu schützen, teilt das Land Kärnten in einer Aussendung mit.

Investition in Vorsorge und Sicherheit

„Die Unwetter der vergangenen Jahre haben gezeigt, wie schnell Wildbäche zur Gefahr für Menschen, Häuser und Infrastruktur werden können. Mit diesem Projekt investieren wir gezielt in Vorsorge und Sicherheit. Gerade in Siedlungsbereichen sind wirksame Schutzmaßnahmen notwendig, um die Folgen künftiger Ereignisse bestmöglich zu reduzieren“, betont Wasserreferentin Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger. Anlass für das Projekt waren die Unwetterereignisse der Jahre 2020, 2021 und 2022 am St. Oswalderbach. Besonders beim Hochwasser 2022 kam es zu schweren Überflutungen in den Ortsbereichen Bach und St. Oswald-Lärchenweg sowie zu Seiten- und Tiefenerosionen in Obertschern und St. Oswald-Schmiedweg.

„Mit diesem Schutzprojekt sichern wir …“

Im Rahmen des nun beschlossenen Detailprojekts werden unter anderem eine Konsolidierungssperre sowie Ufer- und Bachsohlensicherungen mittels Grobsteinschlichtungen und Betonsohlgurten errichtet, heißt es weiter. Darüber hinaus ist der Bau einer Gemeindestraßenbrücke geplant. Die Umsetzung ist für die Jahre 2026 bis 2028 vorgesehen. „Mit dem Schutzprojekt sichern wir Siedlungsräume und wichtige Verkehrsachsen in der Region. Die B88 und die L13 sind zentrale Verbindungen für die Bevölkerung, den Tourismus und die Wirtschaft. Deshalb ist es wichtig, dass Wasserbau, Straßenbaureferat und Gemeinde hier gemeinsam an einem Strang ziehen“, betont Straßenbaureferent LHStv. Martin Gruber.

Gemeinsame Finanzierung

Die Finanzierung erfolgt gemeinsam durch den Bund, das Land Kärnten, die Landesstraßenverwaltung und den Schutzwasserverband Millstätter See, heißt es weiter. Der Bund trägt 1,426 Millionen Euro, das Land Kärnten insgesamt 575.000 Euro und der Schutzwasserverband 299.000 Euro bei. Davon entfallen 460.000 Euro auf den Bereich Wasser- und Lawinenschutzbau und 115.000 Euro auf den Bereich Straßen und Brücken, wird mitgeteilt. „Naturgefahren lassen sich nicht verhindern. Aber wir können vorsorgen, Gefahrenbereiche gezielt absichern und Schäden möglichst gering halten. Jeder Euro, der in Schutzprojekte fließt, ist eine Investition in die Sicherheit, Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinden“, betont Lagger-Pöllinger abschließend.