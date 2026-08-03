Bahnhof Kühnsdorf-Klopeiner See bekommt zusätzlich 70 Auto-Stellplätze

Statt der im Vorjahr beschlossenen 48 zusätzlichen Stellplätze entstehen vor Ort nun insgesamt 70 neue Auto-Abstellmöglichkeiten. Anlass für die Erweiterung des gemeinsamen Projekts von ÖBB und Land Kärnten ist die stark gestiegene Nachfrage seit der Vollinbetriebnahme der Koralmbahn im Dezember 2025, heißt es in einer Aussendung.

„Spürbare Entlastung für Pendler in Südkärnten“

Die bestehende Anlage umfasst momentan 160 Stellplätze, die zusätzlichen Kapazitäten werden am südlichen Teil der P+R-Anlage errichtet. Derzeit läuft die Ausschreibung für die Bauarbeiten, die Fertigstellung ist bis Ende 2026 geplant, wird weiters mitgeteilt. „Die Inbetriebnahme der Koralmbahn ist eine Erfolgsgeschichte für Kärnten. Dieser Erfolg und die damit verbundenen Passagierzahlen haben sich auch bei der Kühnsdorfer Park & Ride-Anlage bemerkbar gemacht, die zeitweise an ihre Kapazitätsgrenzen gelangt. Wir haben daher die ÖBB ersucht, nochmals zu überprüfen, ob mehr neue PKW-Stellplätze errichtet werden können als ursprünglich geplant. Mit 70 statt 48 neuen Stellplätzen wird es eine spürbare Entlastung für Pendlerinnen und Pendler in Südkärnten geben”, so Schuschnig.

Kosten: 480.000 Euro

Bereits im Juli 2025 hatte die Landesregierung ein landesweites Impulsbudget von bis zu 800.000 Euro für Park & Ride-Ausbauprojekte im Zuge der Koralmbahn-Inbetriebnahme beschlossen, heißt es weiter. Der Bahnhof Kühnsdorf-Klopeiner See war darin als Vorrangprojekt definiert. Durch die nun durchgeführten Neuplanungen und der damit verbundenen, geänderten Bauausführung steigen die prognostizierten Investitionskosten für die Erweiterung von rund 370.000 Euro auf rund 480.000 Euro. 50 Prozent davon werden von der ÖBB getragen, 50 Prozent seitens des Landes, wird weiter mitgeteilt. „Wir nehmen das Feedback aus der Bevölkerung ernst und haben gemeinsam mit der ÖBB rasch auf den höheren Bedarf an Stellplätzen reagiert”, so Schuschnig.