Vier Prozent mehr Langzeitarbeitslose: AK Kärnten setzt auf Weiterbildungen

Kärntens Arbeitslosigkeit steigt zwar nur leicht, doch die Zahl der Langzeitarbeitslosen nimmt spürbar zu. AK-Präsident Goach fordert wegen des rasanten KI-Wandels eine gezielte Schulungsoffensive für Betroffene.

Die Arbeiterkammer Kärnten setzt auf Weiterbildung und Qualifizierung wenn es um den derzeit Anstieg von Langzeitarbeitslose in Kärnten geht.

Die Arbeiterkammer Kärnten setzt auf Weiterbildung und Qualifizierung wenn es um den derzeit Anstieg von Langzeitarbeitslose in Kärnten geht.

Die Arbeitslosigkeit ist in Kärnten im Vormonat leicht gestiegen. Laut den aktuellen Zahlen des Arbeitsmarktservice (AMS) waren im Juli insgesamt 17.674 Personen arbeitslos oder in Schulungen gemeldet – ein leichtes Plus von 0,6 Prozent. Ein genauerer Blick auf die Statistik zeigt: Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist um 4 Prozent auf 2.589 Personen gestiegen. Zudem suchen aktuell 5.568 Menschen über 50 Jahre einen Arbeitsplatz, was einem Zuwachs von 3,1 Prozent entspricht.

Technologischer Wandel verändert die Arbeitswelt

Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach sieht in der rasanten technischen Entwicklung eine wesentliche Ursache für die veränderte Lage am Arbeitsmarkt. „Natürlich lassen sich die Gründe für den Jobverlust nicht ausschließlich auf den vermehrten Einsatz Künstlicher Intelligenz zurückführen, aber die immer schneller fortschreitende Technologie spielt ohne Zweifel eine große Rolle. Sie hat bereits viele Bereiche der Arbeitswelt von Grund auf verändert. Vom Büro bis zur Pflege gibt es kaum eine Branche, in der KI kein Thema ist“, sagt der AK-Präsident.

Goach: „Unsere Antwort …“

Wie lassen sich also all diese Technologien sinnvoll in Arbeitsprozesse integrieren, ohne dass sie Menschen komplett ersetzen? Goach: „Unsere Antwort: Nur mit Weiterbildung und Qualifizierung. Damit so viele Menschen wie möglich mithalten und wieder aktiv am Arbeitsleben teilnehmen können, ist eine umfassende Qualifizierungsoffensive unumgänglich genauso wie die Finanzierung von weiteren Förderprogrammen zur Wiedereingliederung.“

Qualifizierung als Schlüssel gegen Jobverlust

Um Menschen wieder nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrieren, fordert die Arbeiterkammer eine umfassende Qualifizierungsoffensive sowie die Finanzierung von gezielten Förderprogrammen zur Wiedereingliederung. Ziel sei es, dass neue Technologien Arbeitskräfte unterstützen, anstatt sie vollständig zu ersetzen.

AK setzt auf eigene Bildungsangebote

Die AK Kärnten setzt dabei auf eigene Bildungsangebote: Über die AK-Akademie stehen Mitgliedern jährlich rund 800 kostenfreie und maßgeschneiderte Kurse zur Verfügung, heißt es weiter. Das Angebot deckt Zukunftsfelder wie Digitalisierung und Künstliche Intelligenz ab, bietet aber auch spezifische Schulungen für den Gesundheits-, Pflege- und Sozialbereich, wird abschließend mitgeteilt.