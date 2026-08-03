Polizeihubschrauber über Arnoldstein: Das ist der Grund

Eine 5-Minuten-Leserin vermeldete die Sichtung eines Polizeihubschraubers in der Gemeinde Arnoldstein im Bezirk Villach-Land und fragte sich, was da los sei.

„Habt ihr vielleicht Infos was in Pöckau/Arnoldstein los ist. Da kreist schon eine Weile der Polizeihubschrauber?“, fragte die Leserin. Wir haben uns schlau gemacht.

Suchaktion nach Wanderer

Wie Pressesprecher Werner Pucher von der Landespolizeidirektion Kärnten auf Nachfrage von 5 Minuten mitteilt, läuft derzeit eine Suchaktion nach einer Person. „Ein Wanderer hat sich verlaufen“, so Pucher. Er hat selbst den Notruf um kurz vor 18 Uhr abgesetzt, doch hat er keine genauen Angaben machen können, wo er sich befindet.

Mehrere Einsatzkräfte vor Ort

Derzeit steht ein Polizeihubschrauber im Einsatz, sowie auch eine Drohe, welche abwechselnd fliegen. Die Suche läuft bereits seit kurz vor 18 Uhr. Ebenso sind mehrere Streifen und ein Diensthundeführer vor Ort, heißt es. Zum aktuellen Zeitpunkt sind keine weitere Informationen bekannt, diese folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.08.2026 um 20:26 Uhr aktualisiert