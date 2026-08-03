Hitze-Gefahr am Bau: Land Kärnten und ÖGB appellieren an Betriebe

Aktuell erleben wir wieder extreme Temperaturen in Kärnten, vor allem die Arbeit am Bau stellt den Mensch vor Herausforderungen. Daher appellieren das Land Kärnten und der ÖGB an Baubetriebe.

In Österreich gibt es die auf Freiwilligkeit basierende "Hitzefrei-Regelung" am Bau ab einer Temperatur von 32,5 Grad.

In Österreich gibt es die auf Freiwilligkeit basierende "Hitzefrei-Regelung" am Bau ab einer Temperatur von 32,5 Grad.

Derzeit herrscht in Kärnten und in Österreich Hitzewelle. „Besonders anfällig sind ältere Menschen und Kinder – aber wir dürfen auch nicht auf jene Menschen vergessen, die im Freien körperlich schwerer Arbeit nachgehen müssen, besonders die Bauarbeiter“, warnen Arbeitsmarktreferent Landeshauptmann Daniel Fellner und Gesundheitsreferentin LR.in Beate Prettner.

„Teils lebensbedrohliche Belastung“

„Das Herz-Kreislauf-System gerät unter schwere, teils lebensbedrohliche Belastung. Extreme Hitze ist die tödlichste aller Wettergefahren. Es darf bei diesem Thema kein Unterschätzen und kein Zögern geben – der Schutz der hart arbeitenden Menschen auf unseren Baustellen muss oberste Priorität haben“, betonen Fellner und Prettner. Sie haben sich am heutigen Montag vor Ort, auf Baustellen in Kärnten, gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten und ÖGB-Regionalvorsitzenden Armin Geißler ein Bild gemacht.

Dreiviertel der Bauarbeiter müssen bei brütender Hitze arbeiten

In Österreich gibt es die auf Freiwilligkeit basierende „Hitzefrei-Regelung“ am Bau ab einer Temperatur von 32,5 Grad. „Wir haben uns nun die Zahlen genau angesehen: Nur knapp 25 Prozent der 11.900 beschäftigten Bauarbeiter in Kärnten profitieren von der Maßnahme. Im Umkehrschluss bedeutet das: Drei Viertel der Bauarbeiter müssen auch bei brütender Hitze schwere körperliche Arbeiten auf Baustellen verrichten“, so der Landeshauptmann. Seitens des ÖGB erklären Landesvorsitzender Rene Willegger und Armin Geissler: „Niemand arbeitet freiwillig bei diesen Temperaturen. Wenn Extremwerte erreicht werden, geht es nicht um Komfort, sondern um Gesundheitsschutz. Schutz vor Hitze ist keine Ausnahme, sondern ein Recht.“

©LPD Kärnten/Bauer | Aktuell erleben wir wieder extreme Temperaturen in Kärnten, vor allem die Arbeit am Bau stellt den Mensch vor Herausforderungen. ©LPD Kärnten/Bauer | Daher appellieren das Land Kärnten und der ÖGB an Baubetriebe. ©LPD Kärnten/Bauer | In Österreich gibt es die auf Freiwilligkeit basierende „Hitzefrei-Regelung“ am Bau ab einer Temperatur von 32,5 Grad.

Gebrauch von Hitzefrei-Regelung machen

Gemeinsam mit LH Fellner und Gesundheitsreferentin Prettner appellieren sie an die 832 Baubetriebe, von der freiwilligen Hitzefrei-Regelung unbedingt Gebrauch zu machen: „Wenn man angesichts dieser Extremtemperaturen diese Maßnahme nicht nutzt, wann dann?“