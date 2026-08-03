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/ ©Marius Dubost/pexels
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Paragleiter.
Heute musste eine Stromleitung nach einem Flugunfall im Bezirk Spittal an der Drau abgeschalten werden.
Spittal an der Drau
03/08/2026
Flugunfall

Paragleiter kracht in 20-kV-Leitung: 1.200 Haushalte ohne Strom

Am heutigen Montagmorgen kam es zu einem gefährlichen Zwischenfall im Bezirk Spittal an der Drau. Ein Paragleitpilot geriet in eine Stromleitung.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(157 Wörter)
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Am heutigen Montag startete ein 36-jähriger ungarischer Staatsangehöriger mit seinem Paragleitschirm gegen 9.30 Uhr von der Emberger Alm im Bezirk Spittal an der Drau zu einem Freizeitflug nach Greifenburg. Beim Landeanflug herrschten starker Wind sowie reger Flugbetrieb.

Plötzlicher Aufwind sorgte für Flugunfall

Der Pilot beabsichtigte daher, südlich des offiziellen Landeplatzes zu landen. Dabei geriet der Gleitschirm aufgrund eines plötzlichen Aufwinds in eine dort verlaufende 20-kV-Stromleitung und verfing sich in den Leitungen, teilt die Polizei in einer Aussendung mit. Der 36-Jährige konnte sich selbstständig aus seinem Gurtzeug befreien und blieb unverletzt.

Zeuge rief die Polizei

Ein weiterer Paragleiterpilot beobachtete den Vorfall und verständigte über Notruf die Polizei. Nach Abschaltung der Stromleitung konnte der unbeschädigte Gleitschirm vom Piloten selbst geborgen werden. Durch den Vorfall waren nach Angaben des Netzbetreibers in der Zeit rund 1.200 Haushalte von der Abschaltung betroffen, heißt es abschließend.

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