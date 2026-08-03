Bis zu 36 Grad: So wird das Wetter am Dienstag in Kärnten

„Nach einer milden Nacht mit Frühtemperaturen zwischen 15 und 20 Grad ist es tagsüber in ganz Kärnten sehr sonnig und heiß mit weiterhin teils mäßigem Wind aus südlichen Richtungen“, heißt es von den Meteorologen der Geosphere Austria. Erst gegen Abend bilden sich ausgehend vom westlichen und nördlichen Bergland auch einzelne Hitzegewitter, teilen sie weiter mit. Die Tageshöchsttemperatur liegt zwischen 30 und 36 Grad.