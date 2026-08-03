Vater-Sohn-Duo nach Taschenklau in Einkaufszentrum von Polizei geschnappt

Nachdem einer 32-Jährigen die Tasche in einem Villacher Einkaufszentrum gestohlen wurde, erstattete sie Anzeige. Kurz darauf konnte die Polizei zwei Tatverdächtige ausforschen.

Einer Frau wurde heute in einem Villacher Einkaufszentrum die Tasche gestohlen, dann schritt die Polizei ein.

Einer Frau wurde heute in einem Villacher Einkaufszentrum die Tasche gestohlen, dann schritt die Polizei ein.

Am heutigen Montag erstattete eine 32-jährige Frau gegen 14.10 Uhr auf der Polizeiinspektion Auen Anzeige, nachdem ihr in einem Einkaufszentrum die Einkaufstasche samt Inhalt gestohlen worden war. Die Frau hatte ihre Tasche in einem Spind verwahrt, diesen jedoch nicht versperrt.

Polizei entlarvt Vater und Sohn

Im Zuge der Auswertung der Videoaufzeichnungen konnten zwei Tatverdächtige ausgeforscht werden. Ein 68-jähriger Mann sowie dessen 33-jähriger Sohn konnten kurze Zeit später im Bereich desselben Einkaufszentrums von Polizeibeamten angehalten und identifiziert werden, teilt die Polizei in einer Aussendung mit.

33-Jähriger verhielt sich aggressiv

Der 68-Jährige zeigte sich zunächst uneinsichtig und bestritt die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Im Verlauf der Amtshandlung verhielt sich der 33-Jährige zunehmend aggressiv, widersetzte sich den einschreitenden Beamten und versuchte, die Durchsuchung der mitgeführten Tasche zu verhindern.

Festnahme

Ein Großteil des Diebesgutes konnte jedoch sichergestellt und der Geschädigten wieder ausgefolgt werden, heißt es weiter. Der 33-Jährige wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand, so die Beamten abschließend.