Teenager über Auto geschleudert und verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag auf der Krappfelder Landesstraße (L83) ereignet. Dabei wurde ein 17-jähriger Motorradfahrer verletzt.

Am Montag (3. August) krachte es auf der Krappfelder Landesstraße. Nach Angaben der Polizei war ein Jugendlicher (17) mit seinem Motorrad von Althofen in Richtung Passering unterwegs. Zur selben Zeit wollte ein 71-jähriger Autofahrer von Passering kommend in eine Gemeindestraße einbiegen. Doch leider dürfte er dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen haben.

Teenager über Auto geschleudert

Und dann krachte es. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 17-Jährige über das Auto geschleudert und blieb hinter dem Fahrzeug auf der Fahrbahn liegen. Ein First Responder, der Rettungsdienst und ein Notarzt versorgten den Jugendlichen an der Unfallstelle. Anschließend wurde er mit Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Der 71-jährige Pkw-Lenker erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus Friesach eingeliefert.

Autofahrer alkoholisiert

Ein Alkomattest beim Autofahrer ergab laut Polizei eine Minderalkoholisierung. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Kappel am Krappfeld beseitigte ausgelaufene Betriebsmittel. Während der Rettungs-, Berge- und Aufräumarbeiten war die Krappfelder Landesstraße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.