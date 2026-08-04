Melissa Naschenweng zieht emotionales Fazit: „Von nix kommt nix“

Wochenlang pendelte Melissa Naschenweng zwischen Filmset und Konzertbühne. Jetzt ist der zweite „Herzklang“-Film fast im Kasten – und die Sängerin zieht ein emotionales Fazit.

Für Schlagerstar Melissa Naschenweng geht ein intensiver Filmsommer zu Ende: Am heutigen Dienstag (4. August) steht der letzte Drehtag für den zweiten Teil der ORF-Romanze „Herzklang“ auf dem Programm. In den sozialen Medien zeigte sich die Kärntner Sängerin emotional und blickte auf die vergangenen Wochen zurück.

„Manchmal muss man einfach durchbeißen“

„Morgen ist der finale Drehtag von Herzklang – Teil 2. Dann ist mein zweiter Film im Kasten. Was für eine Reise!“, schreibt die Lesachtalerin am Montag. Besonders herausfordernd sei für sie gewesen, die Dreharbeiten mit ihren zahlreichen Live-Auftritten zu verbinden. „Nebenbei noch an den Wochenenden auf der Bühne zu stehen, war definitiv eine besondere Herausforderung. Aber genau das zeigt mir wieder: Träume erfüllen sich nicht von allein. Von nix kommt nix und manchmal muss man einfach durchbeißen.“

©ORF/Graf Film/Toni Muhr

Fortsetzung nach Quoten-Erfolg

Mit dem zweiten Teil setzt der ORF die Geschichte von „Herzklang – Zurück zu mir“ fort. Der erste Film entwickelte sich zu Ostern zu einem echten Publikumserfolg und lockte im Durchschnitt 454.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Bildschirme. In der Spitze verfolgten sogar 503.000 Menschen die TV-Premiere.

Beziehung gerät unter Druck

Auch im zweiten Film schlüpft Melissa Naschenweng wieder in die Rolle der Schlagersängerin Melanie Buchauer. Nach ihrem musikalischen Durchbruch scheint zunächst alles perfekt zu laufen. Doch ein schweres Unwetter, der Druck des Plattenlabels und private Turbulenzen stellen ihre Beziehung zu Ranger Ben auf eine harte Probe.

Gedreht wurde auch in Kärnten

Die Dreharbeiten liefen seit Anfang Juli unter anderem in Kärnten, Osttirol und Wien. Neben Melissa Naschenweng stehen erneut Ferdinand Seebacher, Katharina Pichler, Christina Cervenka, Michael Steinocher, Martin Muliar und Elfriede Schüsseleder vor der Kamera. Verstärkt wird das Ensemble unter anderem von Zoe Moore und Tijan Njie. Bis Fans den fertigen Film sehen können, braucht es allerdings noch etwas Geduld: „Herzklang – Gegenwind“ soll 2027 in ORF 1 und auf ORF ON ausgestrahlt werden.