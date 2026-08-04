Rotes Kreuz Kärnten trauert: „Auf Christoph war immer Verlass“

Mit bewegenden Worten nimmt das Rote Kreuz Kärnten Abschied von einem langjährigen Kollegen. Der engagierte Rettungssanitäter ist nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von nur 44 Jahren verstorben.

Große Trauer beim Roten Kreuz Kärnten: Mit bewegenden Worten nimmt die Organisation Abschied von ihrem langjährigen Kollegen und Freund Christoph Glavnig. Der engagierte Rettungssanitäter ist nach kurzer, schwerer Krankheit mit nur 44 Jahren verstorben.

Mehr als zehn Jahre für das Rote Kreuz im Einsatz

Christoph Glavnig trat am 8. Mai 2013 als freiwilliger Mitarbeiter in das Rote Kreuz Kärnten ein. Schon bald unterstützte er den Rettungsdienst regelmäßig auch als berufliche Aushilfe, ehe er am 1. Juli 2021 hauptberuflich Teil des Teams wurde. Wie das Rote Kreuz betont, ist der Rettungsdienst für ihn weit mehr als nur ein Beruf gewesen: „Mit großem Engagement, Verlässlichkeit und einem offenen Herzen war er stets bereit, Verantwortung zu übernehmen und für andere da zu sein. Ob im freiwilligen oder beruflichen Dienst – auf Christoph war immer Verlass“, heißt es im Nachruf.

„Mit seiner herzlichen Art bereicherte er unser Team“

Besonders in Erinnerung bleibt Christoph Glavnig seinen Kolleginnen und Kollegen als hilfsbereiter, gutmütiger und feinfühliger Mensch. Mit seiner ruhigen Art, seiner Herzlichkeit und seinem respektvollen Umgang hat er das Rotkreuz-Team bereichert und ist sowohl als Sanitäter als auch als Kollege außerordentlich geschätzt worden. „Mit Christoph verlieren wir einen engagierten Mitarbeiter und einen besonderen Menschen, der den Gedanken ‚Aus Liebe zum Menschen‘ mit Überzeugung gelebt hat“, schreibt das Rote Kreuz Kärnten.