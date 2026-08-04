Badegast schlägt Alarm: Suche nach Schwimmer im Längsee

Großeinsatz am Dienstagvormittag am Längsee: Nachdem ein Badegast gemeldet hatte, dass vermutlich eine Person untergegangen sei, starteten Wasserrettung und Feuerwehren eine groß angelegte Suchaktion.

Am Dienstagvormittag (4. August) herrschte am Längsee große Aufregung. Mehrere Feuerwehren und Wasserrettungen standen dort im Einsatz. Der Grund: „Ein Badegast hat gemeldet, dass vermutlich eine Person untergegangen ist“, erklärt Markus Bräuhaupt, Landesleiter der Österreichischen Wasserrettung, Landesverband Kärnten, auf Anfrage von 5 Minuten. Darum wählte der Badegast gegen 8.30 Uhr den Notruf.

Suchaktion mit Happy End

Sofort rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften aus. Wie Bräuhaupt schildert, standen die Wasserrettungs-Einsatzstellen St. Georgen am Längsee, Krumpendorf und Klopein sowie mehrere Feuerwehren mit Tauchern im Einsatz. Die Suche nahm glücklicherweise ein Happy End: „Wir haben die Person unversehrt schwimmend gefunden“, so Bräuhaupt.

„Lieber einmal zu oft Notruf wählen“

Dass Badegäste in einer unklaren Situation den Notruf wählen und sich im Nachhinein ein Fehlalarm herausstellt, kommt immer wieder vor. Bräuhaupt ist es wichtig, in diesem Zusammenhang zu betonen: „Das ist überhaupt kein Problem. Wenn man glaubt, dass etwas passiert ist, lieber einmal zu oft den Notruf wählen als einmal zu wenig.“