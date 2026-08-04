„Als er gemerkt hat…“: Kärntnerin schildert verstörenden Vorfall an der Gail

An Kärntner Gewässern häufen sich in den Sommermonaten wiederholt Berichte über sexuelle Belästigungen: Vor allem junge Frauen schildern zum Teil verstörende Beobachtungen an heimischen Badeplätzen. Am Forstsee im Bezirk Klagenfurt-Land onanieren Männer offenbar immer wieder in unmittelbarer Nähe von weiblichen Badegästen – wir haben erst vor wenigen Tagen über einen aktuellen Fall berichtet.

Fernglas dabei

Auch an anderen Gewässern im südlichsten Bundesland kommt es regelmäßig zu vergleichbaren Situationen. So berichtete Leserin Jana* (Name von der Redaktion anonymisiert) von einem Vorfall an der Gail während der aktuellen Hitzewelle. Sie fühlte sich am Montag beim Sonnen von einem Mann an der anderen Uferseite beobachtet. Zu ihrem Schock soll er laut ihren Aussagen ein Fernglas bei sich gehabt haben und onaniert haben. „Als er gemerkt hat, dass ich es gesehen habe, packte er seine Sachen und hat sich schnell aus dem Staub gemacht“, ergänzt sie, in dem Moment, als sie auch die Polizei rufen wollte.

Öffentliche Selbstbefriedigung ist verboten

Vonseiten der Landespolizeidirektion Kärnten hieß es bereits nach ähnlichen Vorfällen in den Jahren 2022 und 2020, dass „öffentliche Selbstbefriedigung verboten ist“ und auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.