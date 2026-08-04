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Symbolfoto von 5min.at: Ein Rettungshubschrauber C11 am Himmel im Einsatz
Nach medizinischer Erstversorgung musste er, unbestimmten Grades verletzt, mit dem Hubschrauber in das UKH Klagenfurt eingeliefert werden.
Liesing
04/08/2026
Hubschraubereinsatz

Boden bricht plötzlich ein: Landwirt stürzt in die Tiefe

Ein 38-jähriger Landwirt ist am Dienstag bei Arbeiten in einem Stallgebäude im Lesachtal mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann wurde verletzt und mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(74 Wörter)
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Am Vormittag des 4. August war ein 38-jähriger Landwirt mit dem Ausräumen einer Heubox im ersten Stock seines Stallgebäudes im Raum Liesing im Lesachtal beschäftigt. Plötzlich brach unter ihm der Holzboden ein und er stürzte rund 3,5 Meter in die Tiefe. Nach medizinischer Erstversorgung musste er, unbestimmten Grades verletzt, mit dem Notarzthubschrauber „Martin 6“ in das UKH Klagenfurt eingeliefert werden.

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