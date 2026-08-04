Boden bricht plötzlich ein: Landwirt stürzt in die Tiefe

Ein 38-jähriger Landwirt ist am Dienstag bei Arbeiten in einem Stallgebäude im Lesachtal mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann wurde verletzt und mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Am Vormittag des 4. August war ein 38-jähriger Landwirt mit dem Ausräumen einer Heubox im ersten Stock seines Stallgebäudes im Raum Liesing im Lesachtal beschäftigt. Plötzlich brach unter ihm der Holzboden ein und er stürzte rund 3,5 Meter in die Tiefe. Nach medizinischer Erstversorgung musste er, unbestimmten Grades verletzt, mit dem Notarzthubschrauber „Martin 6“ in das UKH Klagenfurt eingeliefert werden.