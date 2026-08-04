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Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Baumkreis.
Die kreisförmig gepflanzten Bäume sind einzelnen Geburtsdaten zugeordnet.
Spittal an der Drau
04/08/2026
Bestattung

Neue Baumkreis-Anlage für naturnahe Bestattungen am Friedhof Spittal

Die Stadtgemeinde Spittal an der Drau erweitert das Angebot auf dem städtischen Friedhof um einen neuen Baumkreis für naturnahe Urnenbestattungen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(148 Wörter)
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Mit der Errichtung eines neuen Baumkreises erweitert die Stadtgemeinde Spittal an der Drau das Angebot an Bestattungsformen auf dem städtischen Friedhof und geht damit auf einen lang gehegten Wunsch der Bevölkerung ein.

Verschiedenste Baumarten, die kreisförmig angeordnet

Die Anlage ermöglicht eine naturnahe sowie würdevolle Urnenbestattung in einem friedvollen Umfeld. Immer mehr Bürgerinnen und Bürger wünschen sich eine letzte Ruhestätte inmitten der Natur, erklärt Bürgermeister Gerhard Köfer. Diesem Anliegen sei man gerne nachgekommen, um einen Ort der Ruhe, Erinnerung und Besinnung zu schaffen.

Verschiedenste Baumarten kreisförmig angeordnet

Im Zentrum des neuen Areals stehen verschiedenste Baumarten, die kreisförmig angeordnet sind und jeweils bestimmten Geburtsdaten zugeordnet werden. Abgerundet wird die stimmungsvolle Anlage durch Gedenkbücher zur Nennung der Verstorbenen sowie durch verweilfreundliche Sitzgelegenheiten für die Angehörigen.

Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Baumkreis.
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