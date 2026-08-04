ORF Kärnten: Wechsel an der Spitze der Landesdirektion steht bevor

Beim ORF steht eine personelle Neuaufstellung bevor. Der designierte Generaldirektor Clemens Pig hat sein Führungsteam vorgestellt. Der bisherige Programmchef Martin Weberhofer soll neuer Landesdirektor in Kärnten werden.

Der ORF-Stiftungsrat stimmt am 11. August über den entsprechenden Personalvorschlag ab.

Der ORF-Stiftungsrat stimmt am 11. August über den entsprechenden Personalvorschlag ab.

Im Zuge der Neubesetzung des gesamten ORF-Führungsteams durch den designierten Chef Clemens Pig steht auch im Landesstudio Kärnten ein Führungswechsel bevor: Der bisherige Kärntner Programmchef Martin Weberhofer soll zum neuen Landesdirektor aufsteigen, wie aus Berichten hervorgeht.

In den Ruhestand gegangen

Weberhofer übernimmt damit die Leitung von Karin Bernhard, die sich mit Ende des Jahres offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Clemens Pig hat seinen Personalvorschlag den 35 Stiftungsräten bereits vorgelegt, wie es heißt.

Entscheidung am 11. August

Das oberste ORF-Gremium entscheidet bei der Abstimmung am 11. August über die finale Besetzung der Positionen, für welche 142 Bewerbungen von 105 verschiedenen Bewerberinnen und Bewerbern eingingen.